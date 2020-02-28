【新冠肺炎】立法會財委會通過124億元公務員加薪撥款

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，立法會財務委員會2月至今已取消3次會議，財委會主席陳健波早前表示，今日的財務委員會將如常召開。他強調，現時積壓撥款建議已超過40多項，涉及金額約2,000億元，多項撥款已變得緊急及有迫切性。

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【12:00】立法會財委會在中午12時通過公務員加薪撥款。主席陳健波宣布項目進行表決的同事，在席的泛民議員站在座位高呼「反對警暴」朱凱廸離開座位站在主席桌前抗議，公民黨郭家麒亦走到會議室中高舉示威標語，投票抗議聲中繼續進行， 結果以36票贊成，19票反對通過撥款項目。

民建聯黃定光步出會議室時嘲泛民議員「收咁多錢叫咁短時間」，工聯會陸頌雄大呼「肥佬黎真係唔抵呀」，以諷壹傳媒創辦人黎智英今早被補一事。

【10:17】立法會早前因應武漢肺炎疫情取消多個會議，今（28日）重新召開恆常財委會會議，審議涉款124億元的公務員薪酬調整撥款。泛民主派提出規程問題，指財委會上周五（21日）加插「特別的會議安排」，審議政府申請300億元撥款成立「防疫抗疫基金」，屬恆常會議的延續而不是會議安排，相當於政府中止「公務員薪酬調整」項目而加插另一個項目，認為今日再召開恆常會議應由頭開始討論公務員薪酬調整。

財委會主席陳健波否決泛民議員意見，指公務員薪酬調整撥款已經在財委會討論30小時，籲議員勿再浪費時間，「如果連這麼基本的事我都要讓你糾纏，我覺得我不該做主席。」

經民聯梁美芬多次發言反擊泛民，認為他們若對議事規則有疑問應留到議事規則委員會討論。