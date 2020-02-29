【新冠肺炎】街坊引報道指有口罩派　張秀賢：兩周前已公布結果

新型冠狀肺炎（俗稱武漢肺炎）持續，市面口罩難求，元朗區議員張秀賢今日（29日）在Facebook表示，早上收到有自稱街坊來電，指看到《香港01》報道得知他今日派口罩，但他說，有關派口罩活動已在兩星期前公布結果，該街坊及後更指「你係區議員，有責任幫我解決問題」，聲言下屆或不再投票給他。 翻查資料，《香港01》曾於本月15日報道，張秀賢連同「明尚社區藥房」發起「明尚應急口罩發放計劃」，向有需要的元龍及十八鄉北居民免費派發1,000個口罩，長期病患者、孕婦、傷殘人士優先。

張秀賢強調，任何選民下屆都有不支持他的權利，但他的原則就是「做所有事唔係老奉」，他會負起議員責任，盡力幫社區。（資料圖片）

《香港01》2月15日的報道↓

張秀賢在Facebook說，由於該街坊指是有老人院姑娘叫長者向他登記拿口罩，故他隨即問該老人院是否真有其事。老人院回覆他指，自老人院關閉後，已沒有再向老人家分派任何物資，亦沒有叫老人家去其他地方登記口罩。老人院其後亦未能聯絡該名投訴的街坊。

張秀賢強調，任何選民下屆都有不支持他的權利，但他的原則就是「做所有事唔係老奉」，他會負起議員責任，盡力幫社區。他最後更說，「覺得我幫唔到你，歡迎下屆用選票反映，但我相信，街坊有眼睇我呢幾個月點樣做事嘅。」