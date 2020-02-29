【新冠肺炎】兩磅肥牛兩隻雞？政府：提供強制隔離物資要合情合理

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒感染爆發，政府本月8日起實施強制檢疫，家居隔離的人可以要求社署派人送日用品上門。港府今日（29日）在添馬台Facebook上回應，指社會福利署會按合情合理為大原則，因應檢疫人士的數目及需要，處理要求。 早前，有社工工會向會員發信表示接獲前線人員投訴，有檢疫人士提出不合理要求，如送20箱火龍果及兩磅肥牛兩隻雞到住址，質疑政府供應物資沒有標準。

以合情合理為大原則 應檢疫人士數目及需要處理要求

政府指，自強制檢疫令生效以來，社署向超過3,500位接受強制家居檢疫的人士提供支援服務，如提供個人日常用品及供應食物，並表示社署以合情合理為大原則，因應各區接受強制檢疫人士的數目及服務的需要，處理其要求。

社工工會接投訴 社署員工接不合理要求

香港政府華員會社會工作主任職系分會昨日（28日）向會員發信稱，接獲不少前線職員執行檢疫職務時遇到問題及投訴，曾有社署員工收到檢疫人士要求，連續數天送非必需品往同一住址，更有人向職員要求要兩磅肥牛、兩隻雞，以及20箱火龍果到檢疫中心，質疑社署供應日常用品沒有標準。

就此，政府在Facebook帖文上以標籤表示「#鮑參翅肚就不了」，澄清社署不會滿足檢疫人士的所有要求，惟沒有提及曾否答應工會指「兩磅肥牛兩隻雞」的要求。