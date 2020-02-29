【8.31半周年】民間集會團隊改辦網上集會　區議員指區議會被矮化

「8.31」太子站事件距今半年，有團體發起以「疫症當前，警暴蔓延」為題的「網上集會」，嘉賓包括多位區議員，以及事件當天的被捕人士。 民集發言人劉穎匡表示，今日的網上集會代表港人初衷不變，會為將來重返街頭做好準備。社福界立法會議員邵家臻關注在囚示威者的健康狀況，指無論懲教署職員或是囚友，均面對口罩不足的問題。

+ 2

民集發言人劉穎匡於集會開始時，帶領眾人為反修例示威的犧牲者默哀一分鐘。劉穎匡其後宣讀宣言，呼籲市民要記住831當日情況，批評政府以暴力對待上街要求「封關」的市民。劉表示，今日的網上集會代表港人初衷不變，亦會為將來如何重返街頭做好準備。

民集發言人劉穎匡稱今日的網上集會代表港人初衷不變。（余俊亮攝）

反設隔離營區議員：居民非「反對門口的垃圾桶」

屯門區議員張可森稱，區議會想做好抗疫工作，卻被民政處阻止開會，而手握大權的政府只會阻截民間聲音及不作為。上月美孚居民反對翠雅山房作隔離營的集會中，被警方拘捕的深水埗區議員伍月蘭強調，居民非「反對門口的垃圾桶」，而是質疑政府未好好利用其他更好的選擇；當居民在邨內表達自己的聲音，卻遭過百防暴警湧進「濫捕」，批評政府以高壓手段打壓民意。

同樣曾因堵路被捕的黃大仙區議員尤漢邦，亦提到區議員不斷被矮化，民政處可隨意取消區會，官員可自由選擇是否出席，但揚言會堅守自己僅餘的權力。對於社會討論功能組別的可能性，尤漢邦表示暫不議論，但過去數年已見證到街頭抗爭的可行，呼籲市民不要忘記自己的權力。

被囚人士及懲教署職員未戴口罩惹擔憂

社福界立法會議員邵家臻指出，據統計現時共有135名示威者被捕而正在獄中，年齡介乎15至72歲。邵家臻今早曾到監獄探望，提到監房未有增強防疫工作，亦未有為被囚人士提供口罩。西貢區議員王卓雅亦指有囚友表示，部分懲教署職員未有配戴口罩，擔心「一個職員中咗會攬炒」，希望當局能改善防疫政策。

+ 8 + 7 + 6

831被捕吳傲雪：每次記起仍會發惡夢

其中一名被捕示威者阿軒形容，831仿似昨日的事，憶述在警局時，稱有警員向他表示知道「721係唔啱，但改變唔到」。另一名被補人士、中大學生吳傲雪說，對半年以來的事，一秒亦無法忘記，質問為何自己如實分享經歷，卻要每日背負重擔，甚至面對死亡威嚇；雖然自己向媒體展示的形象堅強，但午夜夢迴時仍會哭泣。