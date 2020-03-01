【8.31半周年】政府譴責「暴徒」惡行　籲市民團結一致抗疫

「831太子站事件」昨日半周年，有網民昨晚（29日）於太子站舉辦悼念活動，期間有防暴警員清理花壇，至晚上雙方爆發衝突，示威者在彌敦道設路障、投擲汽油彈，警方則發射催淚彈驅散，有警員更一度因「落單」而舉槍。

政府發言人今日（1日）譴責昨晚旺角一帶的「暴徒」破壞社會安寧的行為，批威脅市民的生命安全，並以磚頭和硬物襲擊警務人員，令數名警務人員受傷，強調警方會嚴肅跟進，將暴徒繩之於法。

發言人指，在此艱難時刻，「少數激進分子」仍以目無法紀的暴力行為進行破壞，令人髮指，又相信香港市民會團結一致，同心抗疫，「讓香港能戰勝逆境」。