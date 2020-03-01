【8.31半周年】政府譴責「暴徒」惡行　籲市民團結一致抗疫

撰文：劉錦華
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「831太子站事件」昨日半周年，有網民昨晚（29日）於太子站舉辦悼念活動，期間有防暴警員清理花壇，至晚上雙方爆發衝突，示威者在彌敦道設路障、投擲汽油彈，警方則發射催淚彈驅散，有警員更一度因「落單」而舉槍。
政府發言人今日（1日）譴責昨晚旺角一帶的「暴徒」破壞社會安寧的行為，批威脅市民的生命安全，並以磚頭和硬物襲擊警務人員，令數名警務人員受傷，強調警方會嚴肅跟進，將暴徒繩之於法。
發言人指，在此艱難時刻，「少數激進分子」仍以目無法紀的暴力行為進行破壞，令人髮指，又相信香港市民會團結一致，同心抗疫，「讓香港能戰勝逆境」。
昨晚（29日）紀念8.31事件活動演變成衝突，有示威者在旺角一帶設路障、投擲汽油彈。（陳浩然攝）
政府發言人今日中午發稿，指昨晚警方使用最低武力驅散，並會嚴肅跟進犯法行為。同時又譴責南葵涌賽馬會普通科門診診所今日凌晨被投擲汽油彈的行為，指會令無辜病人受害。
發言人表示，香港去年經歷社會運動，加上武漢肺炎疫症，令香港經濟和社會面對前所未見的嚴峻挑戰及打擊，並重申政府已經設立300億元的防疫抗疫基金，及在財政預算案推出1200億元的逆周期措施，以重新推動經濟發展，紓解民困。