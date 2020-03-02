4行會成員本周訪美　葉劉稱反映香港真實情況：太子站根本無死人

美國去年11月通過《香港人權與民主法案》後，本周首次有本港建制、泛民人士訪美，其中建制派將由4名行政會議成員任代表，包括行會召集人陳智思、廖長江、葉劉淑儀及張國鈞；泛民則包括立法會議員譚文豪、梁繼昌等。 葉劉淑儀接受查詢時表示，建制派很重視今次訪美行程，相信美國國會是聽到她們的投訴，不再只聽泛民人士如黃之鋒、何韻詩的意見，預料屆時將有機會與國務院亞太助理國務卿、白宮官員及美國國會議員高級助理等會面。

葉劉淑儀預料，訪美期間將有機會與國務院亞太助理國務卿、白宮官員及美國國會議員高級助理等會面。

訪美為期4天 相信與國務院將提交報告有關

葉劉透露，今次訪美之行為期4天，由3月5日開始至8日結束，行程包括歡迎晚宴、研討會等，議題涵蓋去年通過的《香港人權與民主法案》、港美關係、香港最新的人權狀況等。

至於為何在此時邀請建制派訪美，葉劉相信與每年3月31日之前，國務院需就《香港政策法》的實施情况，向國會相關委員會提交報告有關，估計美方想了解本港建制、泛民人士的意見。

將反映本港真實情況 例如8.31太子站無死人

葉劉表示，在交流中將反映本港真實情況，包括在過去逾半年的社會運動中所發生的事件，「例如太子站根本無死人，以及有外國媒體報道失實的情況。」至於壹傳媒集團創辦人黎智英、工黨副主席李卓人及民主黨前主席楊森3人被捕一事，葉劉說會向美方反映本港重視司法獨立。

據悉，是次交流由智庫World Affairs Council發出邀請，主題為「US Hong Kong Dialogue」，葉劉說，對方向個別建制派議員發出邀請，其中身兼港區全國人大代表的陳智思及廖長江，本身因要到北京出席兩會而未能出席，但因兩會已宣布延期，因此兩人有空可參與。至於去年與她出訪美國蒙大拿州的自由黨黨魁鍾國斌，因另有公務而未能參與。