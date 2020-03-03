【新冠肺炎】明日返港湖北港人：入境處通知赴機場前先進食、沖涼

特首林鄭月娥今表示，政府將於明日及後日安排四班包機接載533人回港，抵港後他們將在沙田駿洋邨接受14日檢疫。 工聯會今（3日）召開記者會，會上有首批明日乘坐包機的武漢港人現身說法。其中邱太表示，今日下午接獲入境處微信通知，明日下午將會乘坐包機回港，但暫未透露前往的交通和起飛時間等詳情。 邱太稱，訊息中提到，她需要攜帶符合尺寸的行李，並且在離開住所前要徹底洗澡和洗頭，返港後會入住火炭駿洋邨隔離14天。

邱太認為，政府的安排可接受，亦較預期的快。被問到會否擔心在機上岀現交叉感染的情況，她稱自己的身體狀況良好，得知港府會在機上提供口罩和防護衣，強調政府安排足夠。 邱太未有岀鏡，記者會上只播出邱太的錄音。

鄧家彪表示，據他了解，首批533人滯留湖北港人中，有450名是在武漢港人，其餘的是非武漢省但情況緊急人士，包括孕婦、長期病患者、需考公開試的學生。

倡用恩施和宜昌機場 接武漢省以外港人

鄧家彪又稱，得知部分在武漢省以外港人，因地區離武漢6小時以上的車程，故在安全考慮下未能安排在首批回港包機中。他建議政府採多元化方案，如使用湖北省的恩施和宜昌機場接載滯留在當區港人返港。鄧家彪指，政制及內地事務局長聶德權未有抹殺可能性。

林太懷孕十周不適 冀政府盡早包機接載

滯留在恩施的林先生表示，他們未能乘坐首批包機回港，惟其太太已懷孕十周，近日岀現小便有血的情況，對此表示擔心。另他8歲女兒一直患有蠶豆症，藥物現已用完，期望能盡快獲安排包機接載。

另一名滯留在孝感的梁小姐表示，其九個月大的小朋友昨日岀現發燒徵狀，但不敢帶至附近醫院，擔心受感染。她稱曾聯絡入境處希望獲得物資援助，但入境處上星期僅致電查詢身體狀況，她希望政府能盡快提供支援以及安排包機接載他們。