【新冠肺炎】湖北港人上包機須守12指引　先食飽、沖涼、1人同行

特首林鄭月娥今表示，政府將於明日及後日安排四班包機接載533人回港，抵港後他們將在沙田駿洋邨接受14日檢疫。 工聯會今（3日）召開記者會，會上有首批明日乘坐包機的武漢港人現身說法。其中邱太表示，今日下午接獲入境處微信通知，明日下午將會乘坐包機回港，但暫未透露前往的交通和起飛時間等詳情。 邱太稱，訊息中共提到12點指引，包括需要攜帶符合尺寸的行李，並且在離開住所前要徹底洗澡和洗頭，徹底消毒衣物，返港後會入住火炭駿洋邨隔離14天。

鄧家彪（中）建議政府採多元化方案，如使用湖北省的恩施和宜昌機場接載滯留在當區港人返港。他指政制及內地事務局長聶德權未有抹殺可能性。（羅家晴攝）

入境處向明日首批乘包機返港湖北港人發訊息，列出12點「溫馨提示」：

‧特區政府已安排湖北港人乘坐3月4日（星期三）下午從武漢天河國際機場起飛的政府專機回港，每名被通知者可有1名已登記香港居民同行。 ‧當天將有專車接載前往武漢天河國際機場，並會有進一步聯絡以講解詳細安排。 ‧乘客必須攜帶有效身份證明文件，即香港身份證，並且必須帶備出境內地的有效旅行證件，如回鄉證。 ‧為確保行動順利進行，請乘客依從隨行政府人員的指示。 ‧所攜行李應盡量輕便，並請乘客留意航空公司有關行理的要求： a.每人只可攜帶1件可放在座位下的小型行李（30cm X 40cm X15cm） b.每人只可摧帶兩件寄倉行李，每件總尺寸即長闊高總和不超過158cm ‧為減低傳染病風險，武漢天河國際機場和專機不會提供任何餐飲。請在離開住所前在家中用膳。 ‧在離開住所前請徹底洗澡洗頭，並用熱水和家用洗衣液或消毒劑徹底清洗會穿的衣物。香港檢疫中心不設洗衣服務，請自備足夠的衣物，請在港親友代預備衣物替換。 ‧所攜行理應盡量輕便。如有發燒或不適，請勿出門。在離開住所後，請全程戴上口罩。 ‧航班將有特別座位安排。請全程戴上口罩和穿上保護衣，直至抵達香港檢疫中心即火炭駿洋邨的房間。抵港後會安排由機場直接前往駿洋邨接受14日的檢疫。 ‧由於檢疫中心戶型所限，4人家庭會被安排入住兩個相鄰的2人單位。

明日將乘坐包機返港的邱太透過視像向記者表示，認為政府的安排可接受，亦較預期的快。被問到會否擔心在機上岀現交叉感染的情況，她稱自己的身體狀況良好，得知港府會在機上提供口罩和防護衣，強調政府安排足夠。 邱太未有岀鏡，記者會上只播出邱太的錄音。

鄧家彪表示，據他了解，首批533人滯留湖北港人中，有450名是在武漢港人，其餘的是非武漢省但情況緊急人士，包括孕婦、長期病患者、需考公開試的學生。

倡用恩施和宜昌機場 接武漢市以外港人

鄧家彪又稱，得知部分在武漢市以外港人，因地區離武漢6小時以上的車程，故在安全考慮下未能安排在首批回港包機中。他建議政府採多元化方案，如使用湖北省的恩施和宜昌機場接載滯留在當區港人返港。鄧家彪指，政制及內地事務局長聶德權未有抹殺可能性。

林太懷孕十周不適 冀政府盡早包機接載

滯留在恩施的林先生表示，他們未能乘坐首批包機回港，惟其太太已懷孕十周，近日岀現小便有血的情況，對此表示擔心。另他8歲女兒一直患有蠶豆症，藥物現已用完，期望能盡快獲安排包機接載。

另一名滯留在孝感的梁小姐表示，其九個月大的小朋友昨日岀現發燒徵狀，但不敢帶至附近醫院，擔心受感染。她稱曾聯絡入境處希望獲得物資援助，但入境處上星期僅致電查詢身體狀況，她希望政府能盡快提供支援以及安排包機接載他們。