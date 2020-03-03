暫停討論將軍澳兩公園以周梓樂及陳彥霖命名　西貢區會通過動議

西貢區議會今日（3日）召開大會，其中兩項動議，分別把唐明街休憩處及將軍澳72區調景嶺公園命名為「周梓樂紀念公園」及「陳彥霖紀念公園」，以紀念在去年反修例事件期間逝世的兩人。 在會議上，多名議員質疑為何提出議案的柯耀林及陸平才，在事前並無諮詢周陳兩人家人的意見，又認為現時亦非改名的適合時機。在一番爭論後，最終區議會主席鍾錦麟提出暫停討論兩項動議，並以16票贊成、13票反對獲得通過。

倡議者冀參考「二二八和平公園」 反對者：應先還兩人清白

提出把將軍澳72區調景嶺公園命名為「陳彥霖紀念公園」的柯耀林強調，動議的原意是不欲遺忘兩位同學的離世，以及逼使政府還原事件真相，故希望參考台灣「二二八和平公園」 的做法，建議將公園以兩同學命名。

區議員葉子祈發言時，批評陸平才及柯耀林是「食人血饅頭」，認為應先還兩名同學清白，及後才作紀念，「若現在就去悼念，是否變相代表承認兩人並非被警方害死？」葉又認為，現時應先爭取警方徹查事件，強調兩人在無徵詢家屬意見下，擅自提出動議，是野蠻的做法。

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多名議員不贊成命名 憂死者家人勾起傷痛回憶

區議員陳耀初其後就兩項動議提出修改，分別更名為「將軍澳114紀念公園」及「調景嶺919紀念公園」，即改以周梓樂及陳彥霖逝世之日期命名公園。但多名議員發言時均批評，動議議員在事前並無諮詢兩位學生的家人及所有區議員意見，擔心其家人在日後路過公園時，會勾起傷痛回憶，認為今次做法及時機均不適合。

區議員張展鵬表示，收到很多調景嶺街坊對命名動議表示非常憤怒，批評動議人事前並無諮詢過區議會及居民。他又說，已收集到逾2.4萬個網上簽名，反對兩項動議，批評很多議員將民生議題政治化。

支持改名動議的區議員李嘉睿認為，區議員應運用職權為公園命名，使日後市民在悼念兩人時能有合法的地方，不用被警暴蹂躪。區議員馮君安則建議，應在區內設立「警暴位置」，以紀錄警方在反修例風波中的執法行為。

去年反修例事件期間，不少人悼念過身的周梓樂及陳彥霖↓

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通過區內增設連儂牆及大型藝術壁畫

鍾錦麟在最後發言時表明，在今次討論上，家屬意願十分重要，他個人認為現時並非合適時機討論命名動議，故他決定動用區議會會議常規24條，動議暫停討論兩項命名動議，最後以16票贊成、13票反對獲得通過。投贊成票的包括新民主同盟8名議員、專業動力方國珊等，至於提出原動議的柯耀林及陸平才則投下反對票。

另外，會議亦通過了在區內增設連儂牆及大型藝術壁畫，由區議會負責撥出、管理及保養。