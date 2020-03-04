【財政預算案】銷售稅重臨？當年唐唐急煞車　怯民意外還有一原因

財政司司長陳茂波上星期公布《財政預算案》，提到要考慮開拓新的收入來源或調整稅率。加稅本來就十分敏感，陳茂波早前接受《彭博》訪問時更指，不排除香港會開徵銷售稅，這隨時又是一個大炸彈。 炸彈之說並非空穴來風，2006年時任財政司司長唐英年亦研究開徵銷售稅，但遭到社會大力反對。當年唐英年面對甚麼壓力？陳茂波又為甚麼偏向虎山行？

勞動人口減少長者增加 收入勢下跌開支卻上升

新一份《財政預算案》顯示，2021至2022年度起直至2024至2025年度，每年預計赤字介乎74億至170億元。政府財政儲備雖然多，但「少數怕長計」，未來勞動人口減少，而安老及社會福利開支隨人口老化必然大增，加上短期疫情及之疫後振興經濟均要動用資金「催谷」，如何開源成了政府當務之急。

財政預算案表示，政府收入未能追上開支，可能需要考慮開拓新的收入來源或調整稅率。（資料圖片）

陳茂波接受《彭博》訪問時提到，不排除開徵銷售稅，同時明白開徵稅項有爭議，認為與社會討論將會非常重要。

陳茂波研開銷售稅，可謂「明知山有虎，偏向虎山行」，因2006年港府亦曾討論開徵銷售稅，最終觸發巨大民意反彈而煞停。

2006年唐英年研徵銷售稅 擴闊稅基

香港一向實行簡單低稅制，但其實在1997年之前，政府已經多次研究推行銷售稅，只是最終並沒有實行。直到2006年7月，時任財政司司長的唐英年宣布研究開徵銷售稅，以擴闊稅基。

當時的諮詢文件指，政府有意開徵5%商品及服務稅，預計可為庫房增加300億元收入。部份稅收會用於幫助低收入人士，部份用於補貼水費和差餉。同時政府承諾首5年淨收益會用各種方式回饋市民。

基層、商界及跨黨派反對 諮詢中途急煞停

不過，當年唐英年研究銷售稅遇着「三座大山」，不單止基層市民極力反對，商界及代表商界的自由黨反對，連民主派、建制派的跨階層政黨都表明反對。最終在諮詢期中段的12月5日突然煞停。

當時有報道指，在選舉委員會選舉前數天突然煞停，是因為時任特首曾蔭權希望拉票連任。《成報》引述蔡子強分析，曾蔭權政府要在選委員選舉前「拆彈」。無論如何，當時代表左、中、右、商界各方的傳媒，均一致認為煞停銷售稅是順應民意的表現。換言之，當年唐唐開徵銷售稅急刹車，除了怯於民意反彈，亦有政治原因，就是以免「炸毀」曾蔭權的連任工程。至於是否曾蔭權命他「收韁」，則不得而知。

不得不提，2006年7月政府正式提出開徵銷售稅，是唐英年為官生涯中的一大打擊。香港大學民意研究計劃數據顯示，唐英年的評分由公布前的63.9分，大跌7.4分至56.5分，至2007年初仍在60分以下低位徘徊，一路至2007年2月28日《財政預算案》才回升至64.1分水平。可見就連當時民望處於合格水平的唐英年也深受打擊，以現時低民望的特區政府來說，要推行銷售稅可謂阻力重重，陳茂波必須步步為營。

陳茂波接受訪問時表示，不排除開徵銷售稅。（資料圖片）

多項被動收入並不可靠 靠賣地收入副作用大

前車可鑑，陳茂波為何在現時政府民望低下的時候表示要考慮銷售稅？原因是無法大規模提高其他稅收，無法大量增加收入來「填氹」。

翻查2020至2021年財政預算，政府有多項主要收入的升幅都出現放緩，投資收入「望天打卦」，更由於可能出現大波動，不能當作收入的主要來源。又例如來自物業及證券交易的印花稅，很視乎市場交易量，雖然收入不低，但市況淡靜之下收縮幅度可以很大。地價收入亦一樣，如樓市升勢逆轉，賣地收入有可能急插，波動很大，而且依靠賣地收入最終導致地價高企、樓價高企，絕非長久之策。

薪俸稅無法大幅加稅 利得稅大升或損競爭力

港府另一主要財政來源薪俸稅，涉及基層與中產市民，在現時的政治氣候下，只能在現有階層之上增加稅階，向更高收入者徵稅，無法大幅加稅。利得稅則涉及與鄰近地區之間的競爭力問題，香港的簡單低稅制能吸引外國企業來港開公司，如稅率大幅增加，這些公司有可能撤出香港，不利經濟。

至於印花稅、博彩稅、煙稅就算增加，金額亦有限，不可能成為支撐收入的主力。

數來數去，現有稅收不是無法大幅增加，就是無法成為政府收入支柱，陳茂波打銷售稅主意，似乎是「沒有選擇中的選擇」。

決定徵新稅前必要說服市民 爭取足夠民意

如果陳茂波確認開徵銷售稅，那麼首先就要說服市民，為甚麼非要開徵不可。他可以列出各個選項，詳細指出各個項目的利弊，以說明為何必須要開徵這種觸及各階層的新稅種。

說到銷售稅，香港人最熟識的是日本在去年10月上調消費稅至10%，不過似乎無損香港以至全世界的人前往日本旅行的意欲。其實日本首相安倍晉三的加徵消費稅之路也面對過商界的強烈反對，但因推銷工夫做得好，解說得力，獲其他階層支持，2014年消費稅由5%上調至8%後，他所屬的自民黨贏了兩次大選，民意基礎穩固。陳茂波要開徵銷售稅，亦要先贏得民意，才能往前走下去。

日本首相安倍晉三在2014年上調消費稅，由5%增至8%，而所屬自民黨之後贏得兩次大選。（路透社）

日本僅部份項目上調至10% 免嚴重影響民生

倘若香港開徵銷售稅的話，同樣可以參考日本的做法。日本去年上調消費稅至10%，其實只是上調酒精飲品、電子產品、化妝品、書籍及服務費，例如到餐廳用膳的稅項，而涉及民生的食品及報紙等，均維持8%稅率，以減輕人民負擔。陳茂波在推出銷售稅時，亦可以僅部份項目例如高級消費品徵稅，以免嚴重影響基層市民生活。

指明收稅用途 讓市民認為值得開徵

日本的消費稅收入用於幾個方面，除了應對財政問題，亦用於實施幼兒教育及托兒服務免費、減輕高等教育的財務負擔等，其中一個用途是推動大幅增加托兒服務，釋放已婚女性勞動力，以緩解就業市場人手荒。

實際上，日本政府收到消費稅增加整體收入，再從整體收入撥出一部份來推動幼兒教育及托兒服務免費，都是「一條數」。安倍晉三強調部份消費稅用於上述項目，可說是一種「游說技巧」，讓人們一看就知道徵稅的目的，營造「取之於民、用之於民」的形象，減低普羅市民的不滿，這或許是陳茂波研徵銷售稅的最實用教材。