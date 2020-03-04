【新冠肺炎】湖北港人上包機疑違指引？　武漢機場有人除口罩進食

政府今日（4日）及明日安排四班包機接載533名滯鄂港人回家，首班包機有109人抵港，1人發燒無登機。根據政制及內地事務局局長聶德權facebook上載在武漢機場拍攝的照片，疑有部分上機的人沒有徹底遵守政府指引，於機埸拉下口罩進食。 昨日（3日）政府以微信通知滯留人士的上機日期及相關指引，訊息共提到12點指引，包括飛機及機場均不會提供餐飲，着他們離開住所前在家中用膳；全程戴上口罩和穿上保護衣，直至抵達香港檢疫中心即火炭駿洋邨的房間。 政制及內地事務局局長聶德權晚上回應表示，由於旅程頗長，因此事先通知出門前要先食早餐，而航空公司有準備小食，如滯留人士有需要進食，會安排保持距離。他表示，乘坐包機人士早上10時出發，晚上才到達駿洋邨，因此中途可以進食是合理做法。

航空公司提供小食 但衞生署指引稱機場及機艙均不會提供食物

聶德權在Facebook上表示，國泰港龍為上機人士準備了簡單小食，進食時乘客要分隔得遠一點，避免交叉感染的機會。惟昨日香港衞生署予上包機人士的指引中指，「為減低傳染病風險，武漢天河國際機場和專機不會提供任何餐飲，請在離開住所前在家中用膳」，兩者互相矛盾。由聶德權facebook上載現場拍攝的照片可見，有乘客在機場候機大堂拉下口罩進食，疑有違衞生署的指引。

指引籲離家後須全程戴口罩 有手抱嬰兒只穿防護衣

另外，聶德權亦指，乘客要穿上衞生署派發的保護衣、口罩等，登機前要再一次探測體溫，確定沒有發燒才可上機。衞生署的指引中亦指，上包機人士在離開住所後，須全程戴上口罩。乘坐飛機時，亦須全程戴上口罩和穿上保護衣，直至抵達香港檢疫中心即火炭駿洋邨的房間。

指引亦表示，所有乘客在進入機場及候機大堂前，均須量體溫，今日其中一位乘客在到達機場後，被發現體溫超標，未能登機。

此外，從工聯會屯門地區服務處社區主任陳文偉提供的片段可見，全程的防疫工作嚴密，有港人再次登上旅遊巴時須重新探熱，並消毒雙腳。港人進入機場後由政府人員分批帶到櫃枱，共10多名身穿保護裝備的人員負責登記程序。聶德權及入境處處長曾國衞，聯同一眾同行人員手持橫額，在武漢出發前以普通話高呼「中國加油，武漢加油，香港加油」的口號。

有返港人士分享，每名乘客均獲發一個袋子，裝有特首林鄭月娥的信件及衞生署指引、一套防護裝備、消毒濕紙巾及酒精搓手液。但亦有片段拍下部分在機場等候登機的人士脫下口罩進食，而對面坐有其他乘客。