【新冠肺炎】葛珮帆：滯湖北恩施港婦小產　急需回港做手術

政府昨日（4日）開始派出包機接載滯留湖北的港人回港。首兩班包機已接載244人回港，他們下機後被送往駿洋邨檢疫中心接受14天的隔離。 民建聯立法會議員葛珮帆表示，多位先前滯留湖北孕婦都表示在返港過程安排妥當。現時6位返港孕婦已入住駿洋邨檢疫中心，有孕婦反映需要補充鈣質的奶，亦有人表示床鋪過硬，需要較軟的床褥及枕頭。 今日（5日）傍晚，葛珮帆表示收到壞消息，滯留湖北恩施的懷孕10周港婦小產，急需回港進行人工流產手術。

葛珮帆表示，滯留湖北恩施的港人袁先生向她表示，有一位同樣滯留恩施的懷孕10周港婦，今日下午小產，急需回港做人工流產手術。

李慧琼：政府安排得好 冀續協助在湖北港人

民建聯今日交代湖北港人回港情況，有已經入住駿洋邨的夫婦拍片向政府致謝，内容可見駿洋邨檢疫中心的內部環境，大部份家具都是摺枱摺櫈、單人床，窗戶上有安裝窗簾，另外提供電視機、電熱水壺、吹風機等必要電器，整體而言設施相當簡樸。

民建聯主席、立法會議員李慧琼認為特區政府今次接回滯留湖北港人的工作安排得很好，希望當局可盡力協助滯留在湖北非武漢地區的港人，優先安排情況緊急的港人返港。

民建聯今日公布湖北港人回港情況，李慧琼希望政府盡力協助滯留在湖北非武漢地區的港人，優先安排情況緊急的港人返港。（鄭榕笛攝）

葛珮帆建議 下輪包機往宜昌或恩施機場

民建聯截至昨日共收到 243宗滯留內地的港人求助個案。其中有119宗港人滯留在湖北的求助個案仍未處理。有1宗緊急個案的袁先生，本身是長期病患需要治療，但因現時滯留在湖北恩施市，距離武漢路途遙遠，故暫時未獲政府安排。

葛珮帆促請政府盡快考慮在下一批包機安排往湖北宜昌或恩施機場，接滯留在當地的港人返港，現時在恩施市及宜昌市各有200多名港人滯留。