【新冠肺炎】經民聯轉發　黎明、楊千嬅偕寰亞群星拍片為港人打氣

武漢肺炎疫情持續，經民聯今日（6日）特意轉發了寰亞娛樂旗下群星合拍的片段，片中以歌曲《香港地》作為背景，歌手王菀之、梁漢文、草蜢等均有現身分享防疫的重要性，其後楊千嬅及黎明兩大天王天后更驚喜現身。寰亞集團主席、經民聯林建岳在報章專欄中指出，在這個需要大家團結抗疫的時刻，特意用上《香港地》這首歌提醒港人面對困難時，要拿出香港永不言敗的精神。

經民聯今日在facebook轉發了寰亞娛樂旗下群星合拍的片段。（經民聯facebook截圖）

經民聯今日在facebook轉發了寰亞娛樂旗下群星合拍的片段，王菀之、梁漢文、草蜢等現身分享防疫的重要性，包括外出戴口罩、避免到人多地方聚集、勤洗手、沖廁前蓋上馬桶等；其後黎明更戴著口罩於片末登場，呼籲市民暫時不要聚餐。

寰亞集團主席、經民聯林建岳在報章專欄中指出，抗疫時需要互相打氣和鼓勵，自言對影片當中《香港地》一曲感受最深，認為在這個需要大家團結抗疫的時刻，這首歌提醒港人面對困難，要拿出香港永不言敗的精神，「哪怕面對谷底風浪，只要一起努力，香港仍能昂步向前」。

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