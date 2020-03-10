【新冠肺炎】75歲婆婆1口罩用十日　滴白花油吹乾重用

新型肺炎疫情年初來襲，全港一罩難求。年輕人可全天候留意口罩開售、派發的最新資訊，但對老人家而言，只能每天落街「碰運氣」，看到人龍出現就跟着排隊。在天寒地凍下，一排就是兩、三小時，幸運的話可獲發兩、三個口罩，不過更多是失望而回。 75歲許婆婆就是典型例子，一個口罩會用一星期、甚至十日，每次使用完都會用風筒吹乾，掛在窗邊曬乾，「濕濕地攞個紙抹吓佢、（用風筒）吹吓佢」。許婆婆慨嘆有時排隊數小時才獲贈兩、三個口罩，但礙於雙腳行動不便，不時在排隊途中因腳痛放棄，「想政府攞多啲（口罩）」出嚟，多啲人唔使排咁辛苦。」

許婆婆以風筒把口罩吹乾後重用。（張浩維攝）

訪問當天，許婆婆剛換上一個新口罩，她告訴記者上一個口罩已用了十天，新口罩是排隊數小時才得來，不過這白色口罩如紙般薄。協助婆婆的區議員陳琬琛見狀，隨即在辦事處拿了一個全新外科口罩，着婆婆換上，「我今日先戴都覺得好薄」、「我又唔識咪照帶囉，薄都照帶」。

訪問期間，辦事處外不時傳來街坊的叫喊聲，「陳生，係咪有口罩呀。」

許婆婆慨嘆有時排隊數小時才獲贈兩、三個口罩，但礙於雙腳行動不便，不時在排隊途中因腳痛放棄。（張浩維攝）

身體不好 輪口罩排到一半無奈放棄

75歲的許婆婆住在荃灣梨木樹邨。婆婆接受訪問時表示，過年後市面口罩供應開始短缺，她經常落街尋口罩，但往往失敗而回。許婆婆稱，有時看到人龍就會跟着排隊，排數小時才獲贈數個口罩。許婆婆身體不好，有時排到一半只好無奈放棄，「有時我隻腳又企唔到，一日有時要排一至兩次，企唔到時排排吓又走。」

協助婆婆的區議員陳琬琛見狀，隨即在辦事處拿了一個全新外科口罩。（張浩維攝）

口罩難求，許婆婆只可「慳住用」，一個口罩要用上一星期、甚至十日。許婆婆稱每次用完口罩都會拿風筒吹一吹，然後掛在窗邊重用，「濕濕地攞張紙抹吓佢、（用風筒）吹吓佢。」許婆婆的兒子每日需赴深水埗上班，但一個口罩同樣要用十天，她稱兒子每晚下班回來，就會用白花油滴在口罩上，然後掛在窗外曬乾，翌日早上又再重用，「吹吓吹吓就無嗰啲味囉，有嗰啲香味囉，有啲白花油好啲。」

許婆婆直言，「想政府攞多啲（口罩）」出嚟，多啲人唔使排咁辛苦。」

許婆婆的兒子每日需赴深水埗上班，但一個口罩同樣要用十天。（張浩維攝）

陳生難負擔貴價口罩 一個口罩需用兩、三天

行動不便的陳生同樣面對難處，「買又買唔到啦，又貴啦，排隊攞口罩又攞唔到」。陳生直言即使有得買但價格貴得難以負擔，「買就買唔起啦，咁鬼貴，成200幾蚊一盒點買呀」。

陳先生（右）一個口罩用兩、三天，「搵張紙巾墊住佢（口罩）啦，墊住個嘴」。（張浩維攝）

現年65歲的陳生心臟有問題，年初曾開刀「通波仔」，現時行路需要以拐杖攙扶。他傾訴現時手腳不時感到麻痺，根本難以排隊領取或購買口罩。在此情況下，陳生唯有到明愛中心和陳琬琛的議員辦事處領取口罩，他也明白長時間用口罩會失去效用，但一個口罩仍會用兩、三天，「搵張紙巾墊住佢（口罩）啦，墊住個嘴」，「唯有換廁紙啦」。

陳生坦言，「希望政府減啲啦，好難頂㗎，周圍搵口罩。」

行動不便的陳生同樣面對難處，「買又買唔到啦，又貴啦，排隊攞口罩又攞唔到」。（張浩維攝）

陳琬琛批政府購口罩上不作為 冀未來做好社區教育

一直協助他們的荃灣區議員陳琬琛表示，過年後不少街坊向他查詢有否口罩派發，高峰時一天會有數十名街坊查詢，若公開派發更會有數百名街坊等候領取。陳琬琛稱，一個口罩需要六、七元，老人家根本難以負擔，甚至有長者會被逼購買效果不佳的紙口罩。

陳琬琛表示，過年後不少街坊向他查詢有否口罩派發，高峰時一天會有數十名街坊查詢，若公開派發更會有數百名街坊等候領取。（張浩維攝）

陳琬琛稱，區議會早前曾舉辦派防疫包活動，未來希望做好社區教育，令市民得知更多防疫資訊。陳又批評「見唔到政府做任何嘢」，市民只能一直「靠自己」到處搜尋口罩。