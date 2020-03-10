林卓廷質問女警司時提「賣淫」　平機會表示遺撼　指或涉性騷擾

立法會財委會日前審議223億元基本工程儲備基金，民主黨林卓廷發言時關注警署隔音設施不足，警務處總警司(策劃及發展) 李雅麗當時多次以疑似帶挑釁性的語氣回應，又問他是否曾親自試過到警隊排隊、等候見律師，林卓廷聞言反問警方，當就非法賣淫罪行「放蛇」是否也需曾進行「賣淫」，「你使唔使去賣過淫吖？唔需要吖嘛，係咪呀！」 平機會今天（10日）發聲明，對於林卓廷於議會內作出有關言論表示遺憾，指言論是不恰當及不必要的，只會令對方感到尷尬、受冒犯、甚至侮辱，可能違反了《性別歧視條例》內有關性騷擾的條文。不過，由於法會議員在議會內的言論及表達自由受法例所保障，故平機會未能就事件作進一步跟進。

有「警隊梁詠琪」之稱的警務處總警司(策劃及發展) 李雅麗問林卓廷：「你輪過？你排過隊（見律師）？」

指議員在議會內言論受法例所保障 不能作進一步跟進

平機會在發聲明提及，林卓廷於議會內作出有關言論，平機會表示遺憾。平機會認為，有關言論相對於當時正在討論的議題來說，是不恰當及不必要的，只會令對方感到尷尬、受冒犯、甚至侮辱，可能違反了《性別歧視條例》內有關性騷擾的條文。平機會指，方性騷擾的例子包括帶有性方面影射的評論，和猥褻性或侮辱性的說話。

平機會續指，雖然立法會議員在議會內的言論及表達自由受法例所保障，致令平機會未能就事件作進一步跟進，不過平機會稱希望立法會議員作為民意代表，能以身作則，在發表言論時，盡量避免使用帶有歧視或涉及性騷擾等的用詞，確保討論可在互相尊重的方式下進行。

林卓廷質疑平機會雙重標準

林卓廷回應事件，指「警方打擊非法賣淫，不用親自去賣淫」的例子，是反駁李質疑他是否親自在警署長時間輪候會見律師，強調其言論明顯是針對警方整體執法的方法，並非針對李，無意令李不快，亦即場表明不同意此錯誤邏輯，又認為平機會不引述其言論的前文後理，質疑平機會斷章取義和扭曲原意，做法令人遺憾。

林又批評何君堯「洋腸論」對立法會議員毛孟靜嚴重冒犯，惟平機會沒有譴責何君堯言論冒犯異性，聲明用詞亦非常溫和，只認為言論屬不恰當，不屬於《性別歧視條例》的涵蓋範圍，惟今次卻點名嚴辭指他，認為平機會的標準令人費解，明顯偏頗不公，損害平機會公信力，又認為平機會沒就事件進行調查，亦無讓他有機會回應其質疑，對被投訴人並不公允。