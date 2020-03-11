財會通過基本工程儲備金　陳健波獲「鼓勵」與郭家麒隻揪：我都想

立法會財委會今日（11日）繼續審議涉款223億元的基本工程儲備基金，最終以36票贊成，23票反對獲得通過。 審議期間，財委會主席陳健波與民主派議員罵戰，民主黨黃碧雲建議對方與郭家麒到會議室外「隻揪」，陳健波就笑指「我都想，不過我要做完主席先」，被毛孟靜批評言辭不適當。其後民主黨許智峯及公民黨郭榮鏗先後罵陳建波「奴才」，郭榮鏗因而被逐離場。

郭榮鏗被逐離場。（余俊亮攝）

人民力量陳志全在會上動議中止討論基本工程儲備基金撥款，指特首林鄭月娥昨稱現時應全力抗疫，包括獨立檢討委員會的籌備進度等其他工作，短期內不會回應，因此財委會亦不應該審批防疫以外的撥款建議。他又批評與會官員態度差劣，遲交文件並「擠牙膏」般回答議員質詢。

財委會主席陳健波提醒電視機前收看直播的市民，若果陳志全的動議獲通過，撥款短期內不會再提交予財會，當中牽涉的過百項小型工程將會無法進行。

許智峯斥陳健波「奴才」被熄咪 郭榮鏗被逐離場

公民黨郭家麒批評，包括陳健波在內的建制派置香港在極為惡劣的環境中，縱容政府濫用獎劵基金興建檢疫中心。陳健波要求秘書處紀錄郭家麒對主席的批評是一派胡言，引起民主派不滿，期間民主黨黃碧雲建議陳建波，與郭家麒到會議室外「隻揪」，陳健波笑指：「我都想，不過我要做完主席先」，被毛孟靜批評是不適合的言辭及行為，不應在議會中發生，認為對方應收回有關言論。陳健波就反問，現在是否一個正常的議會，又自言是「講吓笑」。

其後資訊科技界莫乃光發言，批評陳健波要當所有市民是自己的粉絲，「提電視機前的觀眾睇呢樣睇嗰樣」，再次引起爭議。陳健波斥莫乃光浪費時間批評主席，應聚焦主題，莫乃光則不滿對方阻礙自己的發言時間。

之後發言的民主黨許智峯直斥陳建波為「奴才」、「幫政府硬上弓」，被對方熄咪並要求收回「奴才」一詞，許智峯就回應指「你接受唔到自己係奴才無問題，我收番」。公民黨郭榮鏗就指許智峯「鬧得啱」，「你直程就係奴才，鍾意嘅話就趕我出去」，被陳健波指行為不檢點，要求對方離開議室。

陳志全動議中止討論基本工程儲備基金撥款。（余俊亮攝）

建制質疑泛民拖住民生項目

建測規園界議員謝偉銓指，審議開支時發現有關項目涉及工程及顧問超過1萬宗，牽涉不少中小企公司，故反對議案中止；又指有問題並非涉及近萬項工程，認為項目影響不少界別，故決定反對中止待續的項目，希望各小工程可以協助有需要的公司。

建制派何君堯批評議會內「不止有一粒老鼠屎，很多粒，更是有很多嚿」，指現時情況很緊急，拖住香港的後腳；又指泛民議員就交通警察的駕駛，追問運輸署是為了刻意為難。民建聯梁志祥就指，不少工程都是急不容緩的民生工程，質疑是否因為針對不滿警察，就可以拖住其他民生項目。

民主黨林卓廷反駁稱，梁志祥提到的警司朱經緯亦被成功控告，但目前大部分警暴案件都沒有被檢控，正是問題所在。他又引述工聯會郭偉强指「讀書多不代表有教養」，奉勸建制派議員不應該再以讀書作為問題，「在立法會讀得書多的，就是（民建聯）葛珮帆博士，成日攞讀書的問題出來講，係好令人哋尷尬！」