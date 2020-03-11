【新冠肺炎】批房署處理家居隔離個案被動　區議員促統一配套標準

由新型冠狀病毒引致的「新冠肺炎」（俗稱武漢肺炎）疫情持續，港府自2月8日起要求所有經內地入境人士強制檢疫14日。早前一份從未公開的強制檢疫大廈名單於網上流傳，列明根據「香港法例第599C章正在接受強制檢疫人士所居住的大廈名單」，列出逾5,000個地址。 其中元朗佔全港最多的家居隔離個案，多名元朗區議員今（11日）召開記者會，批評房署不肯公開涉及家居隔離的屋邨座數，亦沒有在邨內公佈，令人質疑刻意隱瞞。同時有區議員批評各屋邨清潔標準不一，沒有向外判清潔工和保安人員提供適當裝備和訓練。

郭文浩表示，房署稱公屋有統一防護指引，但他得知每條邨標準不一，其中在2月頭天耀邨已在保安位置增加膠膜，惟天晴邨則在2月尾才有。（鄭子峰攝）

晴景選區區議員郭文浩表示，文件上顯示天晴邨有13單家居隔離個案，他稱曾向房署要求提供實際樓層，惟房署僅指衞生署沒有通報指引。郭文浩稱，清潔工未能得悉需加重清潔那一個樓層，而街坊缺乏知情權，亦活於恐懼之中。郭文浩提及，房署稱公屋有統一防護指引，但他得知每條邨標準不一，其中在2月頭天耀邨已在保安位置增加膠膜，惟天晴邨則在2月尾才有。

批房署處理家居隔離個案被動

悅恩選區區議員康展華稱，房署在處理家居隔離個案上非常被動，得知有保安員感染後才有進一步防護工作。他亦表示前線清潔工缺乏足夠裝備，其中上樓的清潔工1個月只得20個口罩，不需上樓的清潔工1個月只有10個。耀祐選區區議員伍軒宏則表示，雖然隔離不代表確診，但不代表隔離人士不會確診，質疑若有確認個案，房署有何準備工夫。他又指，得知外判公司已調動資源配合，但難於採購較高級別的防護物資，強調房署應負上最大責任。

何惠彬指，早前曾向街坊派發防護用品，但當中有不少清潔工排隊領取，因不少清潔工每天僅獲發1個口罩。（鄭子峰攝）

有清潔工1日僅獲發1個口罩

天耀選區區議員何惠彬表示，政府在處理家居隔離中既不公布亦不應對，質疑政府有否官員統籌社區防疫工作，強調若有社區爆發會是人禍。何惠彬指，早前曾向街坊派發防護用品，但當中有不少清潔工排隊領取，因不少清潔工每天僅獲發1個口罩。

洪福選區區議員陳樹暉稱，以其選區為例，文件上顯示13宗個案，但房署至今只公布1宗個案，其中更有4宗獲悉而不在名單的個案。陳樹暉稱，通常是透過「明查暗訪」得知有關個案，包括有街坊報料稱有鄰居剛從內地回來，亦有人自行向區議員通報，希望可獲相關協助。

陳樹暉稱，通常是透過「明查暗訪」得知有關個案，包括有街坊報料稱有鄰居剛從內地回來，亦有人自行向區議員通報，希望可獲相關協助。（鄭子峰攝）

他們要求政府統一配套和清潔標準，促請房署公布599C隔離戶數目和座數，同時應以臨時合約方式聘用特別清潔隊處理家居隔離個案。