【政圈風聲】接回第二批湖北港人下周難成行　一技術性難關待衝破

香港政府於上周三(4日)開始一連兩日安排包機撤離滯留湖北省港人，四班包合共接回469名港人。但第二批包機的安排至今未有時間表，據了解，政府目前仍需解決一個「技術性」難題，就是當局傾向繼續沿用武漢機場作接載點，惟武漢機場位置偏東，如何將偏遠城市的港人接到機場而又不會造成車途上感染，可謂費煞思量。

武漢天河機場。（資料圖片）

特首林鄭月娥昨(10日)表示，爭取盡快公布第二批包機的安排，但要評估檢疫中心承受的壓力以及回港者的確診比率。首批撤離港人回港至今僅一周，如果政府採堅持完成首批返港者的病毒檢測再作安排，意味下周三(18日)前安排第二批包機的機會相當微。

政府傾向沿用武漢機場

工聯會以及民建聯均曾建議政府考慮使用有國際航線的宜昌和恩施機場，但以上兩個機場的飛行區等級分別為4D及4C，跑道僅可容納一些座位不足200個的小型客機起降，例如B737、A320型號飛機。

據了解，政府中人對建制派的建議持保留態度，認為小型客機座位有限，加上乘客返港時會隔行及隔座位坐，變相可以上機的人數會更少，質疑是否值得「勞師動眾去開一個細機場」。港府上周安排的兩班包機分別為A330航機以及B777，湖北省內僅有武漢機場的跑道可容納該兩種型號的包機起降。

加上政制及內地事務局長聶德權明言希望繼續以武漢機場為中心，設計更多不同方案照顧港人，暗示第二批包機的很大機會仍沿用的武漢機場作接載點。唯如何把其他湖北省城市的港人，以陸路方式安排送到武漢機場成為一大難關。

車程五小時以上城市接送有困難

據知，政府風險評估劃定每程長途車上限為五小時，早前一名在恩施的孕婦因為住處距離武漢機場接近7小時，加上身體因素，最終都未能登上首批包機回港。局方正研究對策安全接送偏遠城市的港人到武漢。消息人士指，有政黨曾提議港府安排港人分兩日乘車，中途留宿一晚，惟方案難以執行，「武漢市內要去邊度搵地方住？ 中間住多一晚會唔會反而更大風險？」

早前工聯會指，入境處曾主動聯絡位於荊州市、荊門市及黃岡市的滯留港人，核對資料及詢問健康情況，做法與派出首批包機前相似。消息人士澄清該講法是「過份解讀」，因為聯絡港人更新資料屬入境處日常工作，不代表有關人士會獲優先安排返港。