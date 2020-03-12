【新冠肺炎】港意大利KOL析疫情爆發原因　與生活習慣、禮儀有關

意大利新型肺炎疫情嚴重，確診病例超過1萬宗。在香港的意大利KOL Sharpe Law在網上撰文，分析意大利疫情爆發原因，他指意大利疫情持續爆發或與當地人的生活習慣和禮儀有關。 Sharpe Law指，雖然從多個個案來看，有很大合理懷疑溫州人是意大利的「零號帶菌者」，但將意大利疫情爆發與中國人或溫州人拉上直接關係並不適合。他認為，面對疫情最直接的做法是「既不讓病毒走入來，也不要讓危險走出去」，忍痛「鎖國」2個月。

意大利米蘭採取多項封閉措施，減少人員流動。（新華社）

Sharpe Law在文中提及，在意大利的溫州人佔多數，但與「一帶一路」無關，主要是上一代溫洲人在意大利能賺錢，故會叫其他鄉里過去，漸漸成為「溫州族群」。對於溫洲人是否意大利疫情爆發的源頭，Sharpe Law認為無人可以確認，但從多個個案來看，有很大合理懷疑溫州人是意大利的「零號帶菌者」。他舉例指，早前8名在意大利北部貝加莫工作的浙江溫洲人回中國後，才相繼確診。

不過他認為將意大利疫情爆發與中國人或溫洲人拉上直接關係並不適合，強調除非意大利公布在當地的中國社區很早已出現大爆發。對於疫情大爆發的原因，他認為與意大利人的禮儀、生活模式及習慣有關，因為當地人見面時會握手、親面頰和擁抱，此外他們長時間近距離談天，在咖啡店聚集等。

熟悉意大利的Sharpe Law在個人網站撰文分析肺炎疫情。

Sharpe Law又指，意大利人的防疫意識仍然低，到現在仍有「戴口罩的是病人」的觀念，正如他曾向意大利朋友稱可替他們採購口罩，但朋友卻叫他保持冷靜，認為香港人面對疫情過份緊張。Sharpe Law稱，現時在米蘭的公共交通上，仍然沒有人會戴口罩，而且去完洗手間不洗手的更大有人在。