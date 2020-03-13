【新冠肺炎】英、美確診數目急劇上升　港府需進一步限制入境？

新型冠狀病毒肺炎在全球多國蔓延，除了韓國、伊朗、意大利外，美國、英國、加拿大近日亦有惡化趨勢。其中美國NBA球星高拔（Rudy Gobert）、加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）妻子蘇菲（Sophie Grégoire Trudeau）亦確認感染新冠肺炎。 特首林鄭月娥周二（10日）表示，本港的防疫焦點已由防止內地傳入轉到防止外國傳入個案，會繼續採取圍堵策略應對。她稱本港現時對韓國、意大利北部及伊朗實施入境限制，會考慮不同國家地區的確診數目、增加速度，當地監控措施及港人前往的頻繁程度，作出風險評估，推出進一步限制。 不過隨着香港出現英國和埃及等輸入個案，政府仍未見即時反應，採取進一步限制入境政策。立法會議員陳凱欣接受《香港01》查詢時表示，現時除意大利及韓國等地外，英國和其他歐盟國家的確診個案亦急劇上升，而香港近日的個案都屬輸入個案，她認為政府應收緊限制入境政策，同時要求所有從外地入境香港人士需要提供醫學證明。陳凱欣強調，港府不能心存僥倖，「政府做慢一天，病菌威脅就會大一天」。

美國影星湯漢斯與妻子同樣確診新冠肺炎。（Getty）

據資料顯示，伊朗確診個案已經達10,075宗，累計429人死亡。意大利確診個案亦急增至15,113宗，累計1,016宗死亡個案，總理孔特（Giuseppe Conte）早前宣布將「封城」措施擴散至全國。

英、美兩國確診數目急增 影星、球星「中招」

除此之外，英、美兩國短時間確診數目亦倍增，美國確診個案增至最少1,459宗，遍佈46個州份和華盛頓特區。其中兩名NBA爵士球星、正在澳洲拍攝的美國影星湯漢斯及的妻子同樣「中招」。而英國確診個案亦已增至590宗，衛生副國務大臣多麗斯（Nadine Dorries）證實確診。

林鄭周二表示，會就最新疫情發展作出風險評估，料推出進一步的限制措施。（資料圖片/林若勤攝）

林鄭周二會見傳媒時表示，港府已向韓國、意大利北部三個地區及伊朗發出紅色旅遊警示，過去曾在意大利北部和伊朗逗留14日的入境人士，需接受強制14天檢疫安排。到了周二晚上，法國兩個地區、西班牙三個地區、德國一個地區及日本的北海道，都納入紅色旅遊警示名單。林鄭強調，會就最新疫情發展作出風險評估，料推出進一步的限制措施。

中文大學內科及藥物治療學系系主任許樹昌早前表示，隨着海外輸入個案增加，患者若沒即時病發以及隔離，可能會在社區造成傳播鏈。外界擔心若政府仍未對外國採進一步的入境限制政策，香港會受第二波疫情影響。

陳凱欣強調，港府不能心存僥倖，「政府做慢一天，病菌威脅就會大一天」。（資料圖片/張浩維攝）

促政府考慮從外地入境香港人士提供醫學證明

立法會議員陳凱欣表示，現時除意大利及韓國等地外，英國和其他歐盟國家的確診個案亦急劇上升。她預料香港新一波疫情會是海外輸入個案，如海外留學生回港，她稱現時英、美兩國學校相繼停課，將有大批留學生回港，但強調政府仍未有針對性安排。她建議留學生回港後需要接受14天的家居隔離，即使在家亦需佩戴口罩，同時應接受快速測試。

陳凱欣又指，政府應考慮所有從外地入境香港人士提供醫學證明，減低他們來港意欲，保障疫情在香港爆發的風險。她強調香港一定不能心存僥倖，特別是香港經歷過2003年沙士，應了解到「政府做慢一天，病菌威脅就會大一天」。對於有指港府擔心進一步入境限制會影響國際大都會之稱，陳凱欣稱美國亦是國際大都會，但同樣禁止歐洲旅客入境。她強調現時疫情來勢洶洶，香港是小城市，難承受疫情爆發的風險。

工聯會何啟明：應隔離更多國家的入境者

此外，工聯會何啟明指，疫情在歐美爆發的情況是一發不可收拾，又稱留意到倫敦、巴黎等地返港的機票已經升至1.5萬元，而美國返港的機票則升至兩萬多元，證明歐美等國無法遏止疫情，社區爆發嚴重下，大量人抵港避疫。他又指當地人因文化原因而少戴口罩，亞裔人士在當地戴口罩反而會被歧視、攻擊，擔心許多隱性病人會到香港逃避疫情，或借香港到其他地方。

何啟明又認為，政府對歐美訪港人士要求隔離的措施不足，例如只是要求法德部分省份的抵港人士接受隔離，而非所有地方，認為此舉不足以保障本港市民，故此並要求政府對準備大爆發的國家、或檢測能力不足夠的地方如美國，更新隔離措施的要求，避免輸入感染個案。