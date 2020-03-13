【新冠肺炎】團體稱逾9成基層學童上網學習有困難　3成學童沒電腦

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情持續，全港中小學及幼稚園已經停課兩個月，不少學校都採用網上學習的方法取代面對面授課。團體『關注學童發展權利聯席』今日（13日）連同立法會議員葉建源、莫乃光召開記者會，公布有關疫症期間基層學童上網學習狀況的調查報告。 聯席代表稱，該調查一共收到285中小學基層學童的回應，當中超過九成受訪學生表示在上網學習中遇到困難，逾六成半學生僅使用手提電話進行網上學習，近三成基層學生未能使用電腦做功課。

教育界立法會議員葉建源認為，此次疫情突顯基層小朋友因為經濟差異，而令學習條件有缺憾。（張浩維攝）

基層家庭無電腦無WiFi無打印機 壓力倍增

居住於天水圍公屋的單親媽媽阿花表示，學校的老師會在通訊軟件群組中發送教學影片，但由於家中沒有電腦，她就讀小五的兒子只能靠手提電話觀看教學影片及做功課，而且家中沒有WiFi，數據上網亦會被限速，故此需要去朋友家中借WiFi網絡上課，但網絡質素依然不佳，兒子有時未能夠聽到老師講話。教材方面，阿花稱因家中沒有打印機，需要出外列印功課，每星期要用90多元列印，對基層家庭而言有壓力。阿花認為，網上授課而最大的影響是兒子無法向老師請教功課，故此兒子經常做錯功課，而她的學歷不高亦無法教導兒子。她擔心兒子會追不上學習進度，而兒子亦因為網上學習有困難而不開心，甚至發脾氣。

小四學生薇薇則指，現時每星期每科都有功課，平日老師會拍網上短片授課。雖然曾有社福機構向她的家庭贊助電腦，但家中沒有WiFi，只能到鄰居家中網上上課，但網絡速度很慢，試過連續三日都瀏覽不到網上教學平台，無奈之下只能放棄該份作業。她又指由於家中沒有打印機，只能靠手抄題目，但一些有圖案的功課則難以抄寫。她又舉例，學校需要她呈交一段短片作功課，但家中缺乏攝影器材，故此難以完成該份功課，因此她希望政府能夠資助購買攝影器材、打印機等設備。

小四學生薇薇則指，現時每星期每科都有功課，平日老師會拍網上短片授課。（張浩維攝）

教育界立法會議員葉建源認為，此次疫情凸顯基層小朋友因為經濟差異，而令學習條件有缺憾，認為政府短期內要盡力幫助基層學童進行網上學習。他補充，政府應要推行全面、實在的網上教學計畫，每個學童停課時都可以有效地在家學習，疫情過後亦可透過網上學習輔助日常學習。

莫乃光倡擴大關愛基金資助申請資格

資訊科技界立法會議員莫乃光則表示，遺憾疫情期間教育局發放沒有適當的指引予老師及家長跟隨，對學生特別是基層學童支援不足，對此感到唏噓。他指政府10年前提出上網學習支援計劃，唯成效不彰。而關愛基金只是支援有參與自攜裝置計劃的學校，但未有申請的學校內的學生就無法受惠。

他批評，上網學習支援計劃是資訊科技辦公室負責執行，而關愛基金則隸屬勞福局，質疑「教育局做緊咩」。他建議關愛基金的電腦資助申請資格，可擴闊到申請綜援及書簿津貼的學生，增加上網費津貼資助，以及改善圖書館資源配套等措施，以幫助基層學童。