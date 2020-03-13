【新冠肺炎】大角咀酒樓倒閉拖欠50萬薪金　民協助向勞工處求助

俗稱「武漢肺炎」的新冠肺炎疫情持續，導致飲食業受到嚴重衝擊。其中，大角咀麗宮薈酒樓上月29日結業，解僱了53名員工，並拖欠全部員工1個月薪金約83萬元。民協深水埗區議員何啟明今日（13日）聯同被拖欠薪金的酒樓工友到勞工處遞交表格，正式向老闆追討欠薪。 何啟明表示，53名被拖欠薪金的工友昨日（12日）已獲發約4成共40萬元的2月份欠薪，相信在疫情嚴峻下，今次事件只是冰山一角，要求政府設立失業援助金，回應即將出現的失業潮，助打工仔渡過難關。

麗宮薈酒樓前店長黃先生表示，酒樓在2月份仍有正常營業，但估計生意額下跌了三至四成。（黃舒慧攝）

麗宮薈酒樓前店長黃先生表示，酒樓在2月份仍有正常營業，但估計生意額下跌了三至四成。他又說，一眾員工在上月25日獲通知酒樓將於29日結業，僱主承諾支付員工薪金及代通知金至本月2日，當時酒樓董事總經理許先生表示將於本月8日出糧，但當日卻未有現身。

在本月9日，一眾員工前往勞工處求助時遇上許先生，當時許只把手頭上的現金分予追討員工，惟每人所獲金額只有約四成，並叫員工向「破產欠薪基金」求助。

何啟明強調，「打工仔有汗出就要有糧出」，又要求政府設立失業援助金，回應即將出現的失業潮，助打工仔渡過難關。