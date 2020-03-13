【新冠肺炎】民建聯引教育局稱將設生產線　日產15萬個兒童口罩

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情持續，全港中小學及幼稚園已經停課兩個月，暫定將於下月復課，不過有應屆文憑試考生收到教育局派發的口罩時，質疑口罩太薄，擔心其防疫成效。 民建聯立法會議員周浩鼎、梁志祥、柯創盛等人今日（13日）約見教育局副局長，柯創盛指如果不能確保兒童口罩供應，對於學校開課安排、學生上課有危機，有可能會在學校爆發疫情，故此促請教育局正視此問題。

柯創盛引述教育局副局長蔡若蓮於會中提到，將會開設4條兒童口罩生產線，每日生產15萬個兒童口罩。但柯創盛稱對此感到存疑，籲教育局不要「講就天下無敵、做就無能為力」，認為派發薄口罩會造成恐慌，要求政府應在事務委員會定時匯報進度，亦要注意口罩生產的原材料。

周浩鼎（中）表示，，希望幫助因疫情而減少收入的兒童教育中心。（劉錦華攝）

周浩鼎建議 支援兒童教育中心

另外周浩鼎指，他於會上要求當局應以加碼形式，幫助因疫情而減少收入的兒童教育中心。

周浩鼎稱現時政府體制內沒有完善的系統識別兒童教育中心，因為這些中心無需特別申領執照。他要求政府借疫情機會，設計識別兒童教育中心的制度，然後容許他們申請支援，以及要求政府以現有基金支援兒童教育中心，或考慮撥出第二輪防疫基金。

梁志祥則表示，雙職家庭對兒童教育中心有需求，因為這些中心能夠提供看管兒童的服務，指現時此行業因學生停課而沒有收入，假若有大量兒童教育中心結業，開學時雙職家庭就面對看管兒童的困難。