【新冠肺炎】港府向神根地區發紅色外遊警示　遍及歐洲26國

新型冠狀病毒肺炎在全球多國蔓延，政府今晚（13日）宣佈，對部分歐洲國家（即神根地區），包括奧地利、比利時、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、冰島、意大利、拉脫維亞、列支敦士登公國、立陶宛、盧森堡、馬耳他、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、斯洛伐克共和國、斯洛文尼亞共和國、西班牙、瑞典及瑞士發出紅色外遊警示。 政府又決定在現時對埃及生效的紅色外遊警示下，提醒公眾有關爆發2019冠狀病毒病個案及相關公共衞生風險。現時的紅色外遊警示仍然生效。

政府今晚（13日）宣佈，對部分歐洲國家（即神根地區），發出紅色外遊警示。

政府表示，紅色外遊警示提醒計劃前往上述國家的市民調整行程，如非必要，避免前往。府建議市民應考慮延遲所有非必要的外遊計劃。

除了上述國家以外，因應部分國家或地區的新型冠狀病毒個案數字持續及迅速上升，港府亦已對伊朗、韓國及日本北海道發出紅色外遊警示。而政府早於2014年已向埃及發出旅遊警示，政府指，在現有旅遊警示之下，提醒公眾埃及有爆發2019冠狀病毒病個案及相關公共衞生風險。

政府提醒，身處上述國家的人士應加緊留意當地政府的公布；時刻佩戴外科口罩；盡量避免到訪當地的醫療機構及人多擠迫的地方；避免與發燒或有呼吸道病徵的人士有密切接觸；如有發燒或咳嗽，應戴上外科口罩，立即通知酒店職員或旅遊領隊，並盡快求診；及經常保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前，觸摸扶手或門把等公共設施後，或當手被呼吸道分泌物污染時，如咳嗽或打噴嚏後。