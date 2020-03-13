【新冠肺炎】下周二起歐洲神根地區26國抵港者　需家居強制檢疫

新型冠狀病毒肺炎在全球多國蔓延，衞生署今晚（13日）宣佈，進一步擴大及調整海外抵港人士的衞生檢疫措施，由3月17日起，抵港前14日曾到歐洲神根地區26個國家的人士，將要接受家居強制檢疫。 衞生署又宣佈，由明日（14日）起，抵港前14日曾到意大利（艾米利亞－－羅馬涅、倫巴第及威尼托地區除外）、德國北萊茵－威斯特法倫州、日本北海道、西班牙拉里奥哈、馬德里及巴斯克地區的人士（不論是否香港居民），都需要接受家居強制檢疫。 此外，政府呼籲留學歐美的香港學生，如有計劃返港，應盡快啟程。

衞生署宣佈，進一步擴大及調整海外抵港人士的衞生檢疫措施，由3月17日起，抵港前14日曾到歐洲神根地區26個國家的人士，將要接受家居強制檢疫。

衞生署表示，因應港府今日公布，對部分歐洲國家（即神根地區），包括奧地利、比利時、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、冰島、意大利、拉脫維亞、列支敦士登公國、立陶宛、盧森堡、馬耳他、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、斯洛伐克共和國、斯洛文尼亞共和國、西班牙、瑞典及瑞士發出紅色外遊警示，衞生署將對由有關國家抵港的人士加強衞生檢疫安排，要求有關人士接受家居強制檢疫。

衞生署表示，由於目前香港的檢疫設施有限，政府認為現有的檢疫中心必須預留予新型冠狀病毒肺炎確診患者的密切接觸者，進行檢疫之用。因此，海外抵港人士的衞生檢疫措施將作出以下調整：

1. 檢疫中心檢疫 抵港前14日曾到以下國家／地區的人士（不論是否香港居民）須入住檢疫中心進行檢疫： 一）韓國大邱及慶尚北道（從3月17日零時零分起亦適用於非香港居民） 二）伊朗 三）意大利艾米利亞－－羅馬涅、倫巴第及威尼托地區

2. 家居強制檢疫 由明日（14日）零時零分起，抵港前14日曾到以下國家／地區的人士（不論是否香港居民）需接受家居強制檢疫： 一）意大利（艾米利亞－－羅馬涅、倫巴第及威尼托地區除外） 二）法國布爾岡－法蘭琪－康堤及大東部地區 三）德國北萊茵－威斯特法倫州 四）日本北海道 五）西班牙拉里奥哈、馬德里及巴斯克地區 由3月17日零時零分起，抵港前14日曾到以下國家／地區的人士（不論是否香港居民）需接受家居強制檢疫： 一）韓國（大邱及慶尚北道除外）（亦適用於非香港居民） 二）歐洲神根地區，即奧地利、比利時、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、冰島、意大利（艾米利亞－－羅馬涅、倫巴第及威尼托地區除外）、拉脫維亞、列支敦士登公國、立陶宛、盧森堡、馬耳他、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、斯洛伐克共和國、斯洛文尼亞共和國、西班牙、瑞典及瑞士

衞生署表示，英國及美國近日錄得的個案正在上升，香港亦錄得從英國、美國、印度及埃及的輸入個案，顯示這些國家已出現社區傳播。現時在外地的市民，特別是在歐美留學的學生，計劃應盡快啟程返港。(Getty)

政府周二（10日）公布，從意大利全國、法國布爾岡－法蘭琪－康堤（Bourgogne-Franche-Comté）及大東部地區（Grand Est）、德國北萊茵－威斯特法倫州地區（Nordrhein-Westfalen）、日本北海道，以及西班牙拉里奥哈（La Rioja）、馬德里（Madrid）、巴斯克（Basque）抵港的人士，均必須入住檢疫中心14天，星期六（14日）零時起實施。

政府今日的新聞稿表示，神根公約國來港人士，需要接受家居強制檢疫，來自韓國大邱及慶尚北道、伊朗和意大利艾米利亞－－羅馬涅（Emilia-Romagna）、倫巴第（Lombardy）及威尼托（Veneto）地區人士，則繼續需要在檢疫中心隔離，顯示針對法、德、西及部份意大利地區來港人士的措施較之前寬鬆。

歐美留學學生應盡快啟程返港 返港後盡量留家14天

衞生署表示，英國及美國近日錄得的個案正在上升，香港亦錄得從英國、美國、印度及埃及的輸入個案，顯示這些國家已出現社區傳播。現時在外地的市民，特別是在歐美留學的學生，可能正值或即將展開假期，衞生署指，若他們計劃返港，應盡快啟程。

政府得悉，本地航空公司已計劃因應個別市場的需求，相應調整運載力，應付從外地返港的需求，有關人士返港後，應佩戴外科口罩，並盡量留在家中14天。