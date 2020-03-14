【佔中九子】缺乏資訊難評反修例運動　陳健民見年輕人喪命感難過

2014年「雨傘運動」三名發起人之一的陳健民，今日（14日）刑滿出獄。他向傳媒表示，在獄中缺乏資訊，只能從主流媒體了解過去1年發生的反修例風波，因此難作評論，但對於有年輕人因此喪命，感到難過及無法釋懷。 他認為部分年輕人有激烈行是「政府逼出來」，未來會考慮和被捕示威者分享獄中心得，協助他們在生理和心理上作準備。

陳健民去4月被裁定串謀公眾妨擾罪及煽惑他人犯公眾妨擾罪成立，判處即時監禁16個月，當時反修例運動尚未大規模爆發。

反修例風波在過去一年持續發酵，被問到對於這場運動的看法，陳健民坦言在獄中缺乏資訊，只能夠從主流媒體了解事態，完全沒有接觸過網上資訊，因此難以作出評論。不過，他表示看到過去幾個月，有很多年輕人為抗爭犧牲生命，感到難過，加上他本身是教師，直言「很難釋懷」。

他又認為部分年輕人有激烈行是「政府逼出來」，批評政府從他入獄到出獄，都未肯成立獨立調查委員會，批判政府辦事「公平、公正、公義」的原則現在已不復見。

對於會否從投民運，他表示作為剛坐完牢獄的人，目前想到可以做的事，是和於反修例事件中被捕人士分享獄中心得，因自己自獄中過得平靜也有「心法」，自己可教導他們將負面事情變成正面，以便他們在心理和生理上準備。

陳建民指對反修例運動缺乏了解，難以作細緻評論。（高仲明攝）

有記者問及，如何看待「光復香港，時代革命」口號，他認為每個人賦予口號不同意思，「有些人是要革命，推翻政府，有些人是要回復昔日香港珍視的核心價值，覺得香港已經淪落，有些東西不見了，希望光復回到昔日的法治，自由。」

對於就「佔中案」上訴，他指正在繼續安排中，不影響個人問題，但認為控罪有不合適的地方，「為了將來不樹立一個不好的案例，我仍然覺得要上訴」，他續指，普通法傳統上，一向尊重公民抗命行動，如果市民以和平手法，或是自首，法庭會盡量寬鬆處理，但今次檢控過程中多次轉換罪名，目的是為加重刑罰，認為違反普通法對公民社會尊重，因此會堅持上訴。