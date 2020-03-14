《華郵》評論疫情：美國能向香港學習嗎？　港專家讚港人多戴口罩

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）持續蔓延，美國目前有超過2,300宗確診個案，總統特朗普日前宣佈國家進入緊急狀態。 香港大學公共衛生學院院長、曾在世界衞生組織擔任重要職位的福田敬二接受《華盛頓郵報》訪問時認為，香港的防疫意識至2003年沙士一役後有所提升，值得美國借鑑。他又認為中國政府將武漢全面封關，是對於遏制疫情蔓延的關鍵舉動，但類似的做法在美國難以實踐。 中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌指出，美國今次反應太慢，而美國人不習慣戴口罩。他讚賞大部分香港人都有戴口罩，疫情控制得較好。

福田敬二認為，港人非常重視這種新型冠狀病毒，部分原因是港人過去曾應對類似的傳染病，「在香港，即使沒有疫情爆發，也經常看到人們戴着口罩走來走去，因為他們可能生病並且不想感染他人。」對於香港許多人來說，這種能遏制流行病傳播的習慣，非常普遍。他認為類似的觀念，難以一下子灌輸到美國或其他地區，實際執行應用會有難度。

《華盛頓郵報》訪問中談及，港府在2003年沙士一役後，成立了香港大學公共衞生學院，而今次疫情中，港府在未有任何確診個案便已啟動了應變機制。福田敬二又認為，中國政府封鎖武漢，是制止該病毒傳播的關鍵舉措，但質疑同樣策略未必能在民主國家長期奏效，「在美國，我無法想像要封鎖5,000萬人。」

文章又提及除了香港，台灣及新加坡兩個曾歷經沙士的地方，亦在今次疫情中，較為有效地遏制住疫情蔓延。然而福田敬二亦坦言，很難將一個人口約700萬的城市，與一個人口超過3億的國家的進行比較，然而正如香港從非典中吸取的教訓一樣，美國可能不得不借鑑於香港，應對今次疫情。

《華盛頓郵報》文章探討香港確診個案低的原因，並分析美國能否效法。

中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌接受《香港01》訪問時指出，美國雖然有資源應對疫情，但今次分派檢測試劑速度太慢，走漏了不少確診者，令到病毒繼續在社區傳播，加上美國人不習慣戴口罩，少了一重保護；相反大部分香港人都有戴口罩，政府亦十分盡力找回所有密切接觸者，疫情控制得較好。