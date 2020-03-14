發歧視論引民主黨63人聯署「不代表我」　蔡耀昌主動辭任黨內職務

身兼社區組織協會幹事的民主黨中委會成員蔡耀昌，昨日（13日）就有食肆以防止疫情為由，表明不招待內地人，約見平機會主席朱敏健，促請平機會調查及政府盡快修例，將歧視從大陸來港的新移民或大陸公民定為「種族歧視」。言論引發民主黨內至少63名區議員及社區主任不滿，發起聯署指「蔡耀昌不代表我」，又促請對方辭任民主黨中委一職。 民主黨中委今午（14日）召開特別會議跟進事件，蔡耀昌於會上主動提出辭任黨內全部職務，中委已即時接納其辭職，並感謝蔡耀昌多年來在黨內各公職的貢獻。

身兼民主黨中委會成員及社協幹事的蔡耀昌，上周四代社協發表調查。（資料圖片／侯彩琳攝）

蔡耀昌辭任黨內全部職務

中委今日下午2時半召開特別會議，並於下午5時許發出聲明指，蔡耀昌在會聆聽所有意見後，主動向民主黨中央委員會提出辭任黨內全部職務，包括中央委員會、選舉委員會、財務委員會、章程委員會。民主黨中央委員會已即時接納其辭職，並感謝蔡耀昌多年來在黨內各公職的貢獻。聲明又提到，因應疫情關係及面對政府無能，民主黨支持亦深信港人自救；對商戶採取合理防疫措施，拒絕高風險人士光顧，表示尊重及支持，亦認為當中並不涉及任何歧視行為。

盧俊宇對聲明表示失望，認為應該就事件召開紀律委員會調查，並凍結蔡耀昌的黨籍。

民主黨中央委員會委員吳永輝在特別中委會完結後表態，指理解蔡耀昌心中的傷痛。

蔡耀昌上周四代表社協發表調查，指不少食肆以防止新冠肺炎疫情為由，表明不招待內地人，有歧視內地人士之嫌；及至昨日又約見平機會主席朱敏健，促請平機會調查及政府盡快修例，將歧視從大陸來港的新移民或大陸公民定為「種族歧視」。

民主黨今日凌晨發表聲明，指中委會一般而言不會過問成員私人的工作內容，特此澄清蔡耀昌及其工作機構對有關議題的立場，與民主黨無關，中委會此前亦未曾討論相關議題；由於事件已引起公眾關注民主黨的立場，中委會今日將詳細討論。63名區議員及社區主任簽署聯署信，批評蔡耀昌的言論等同支持政府，其公開發言與民主黨堅持全面封關的立場出現重大矛盾，促請蔡耀昌辭任民主黨中委一職。有份聯署的屯門樂翠區區議員盧俊宇批評蔡耀昌出賣民主，對此感到失望，同時對民主黨的處理手法不滿。