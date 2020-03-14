【肺炎口罩】依賴私人公司治標不治本　港府應負公共責任製口罩？

在新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情陰霾下，本港外科口罩供應緊張，市面連月來出現搶購潮。正當有外媒及傳染病專家近日稱讚香港、台灣及新加坡的疫情控制做得好，但相比之下，港府在提供口罩的一環，卻惹人詬病。 與其靠政府，不如自己生產。連日來不少私人公司及公共機構陸續改建廠房，自行生產口罩為抗疫出力，但港府卻一直只依賴懲教署一個生產線，數量連供應給公務員使用也不足夠。加上在全球疫情下，各國爭相搶購外科口罩，究竟港府是否應負起公共責任製造口罩，以確保民間有足夠的口罩供應？

港鐵九巴自行做口罩 優先供前線員工

不少公共運輸機構近日陸續宣佈，購入相關生產器材自行生產口罩，其中，港鐵（0066）日前表示正準備設置無塵生產室，預料今年下半年投入運作，可日產數萬個口罩，實際數量需經測試及正式投入運作，並熟習技術後方可確認，相信足夠供予港鐵職員，如產量有多，會幫助社會其他人士。

此外，九巴及龍運的母公司載通國際（0062）亦將在屯門九巴車廠生產口罩，預計4月投產，料日產至少1萬個口罩及優先供應給前線員工，成為全港首家自設口罩生產線的巴士營運商。九巴又說，當口罩產量穩定，會進一步提供口罩予員工家屬、退休員工、同業及社會有需要人士。

政黨公司加入「救火」 鍾國斌推可重用口罩

除了上述公共機構外，有私人公司及政黨亦加入「救火」，自行生產口罩。其中，HKTVmall早前決定於香港設立本地的口罩生產線，老闆王維基更親自飛到台灣找生產口罩的機器和原材料。HKTVmall更透露，繼成功購入製造口罩的機器後，口罩製造中最重要的材料filter亦已經到貨，足夠製造超過100萬個口罩。

工聯會自1月起籌備自設口罩工場，其工場位於大埔工業邨，由構思、拍板至落地僅歷時3星期，首階段會先以半自動機器製造，料可月產10萬個與懲教署CSI規格相同的口罩，將免費送贈予長者、有需要前線工友及基層。待全自動機器在3月下旬投產後，工場將有望每日生產10萬個口罩，亦足以應付相等於半年的供應量。

自由黨黨魁、立法會紡織及製衣界議員鍾國斌早前以防菌新材料製造可重用口罩，每個口罩可用約60次，並已獲國際檢測認證報告，有關口罩上周正式面世。該布口罩更已交予香港大學進行測試，若通過將成全球首款防病毒布口罩。

懲教署月產250萬個口罩 公務員需430萬個

反觀港府，現時卻只是依賴懲教署生產口罩，特首林鄭月娥上月曾表示，有關生產線目前已全日24小時運作，本來每月生產180萬個口罩，估算現時的生產力已提升至每月可生產250萬個口罩。

單計多達18萬人的公務員團隊，1個月上班24天，就需要超過430萬個口罩，更未計大量政府外判工種。但港府作為全港最大僱主，卻連口罩都不足夠供應給所有公務員及外判工，更遑論是提供予全港市民。相比澳門政府確保永久居民每日有1個口罩，實在是相形見拙。

港府依賴懲教署 設新生產線「只聞樓梯響」

林鄭早前指出，政府希望設新口罩生產線，又說懲教署正裝修新的工作空間，只要買到機器便可再提高產量，但直至現時為止是「只聞樓梯響」。相對於陸續買到機器生產的公共交通機構，政府步伐再次落後。

經歷過要冒着寒風、通宵排口罩的香港市民，都期望政府能更有承擔，肩負起應有的社會責任，生產或採購更多口罩。政府應更主動提供穩定供應，否則社會的怨氣只會愈積愈深，對政府日後施政及公信力造成很大影響。