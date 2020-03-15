【新冠肺炎】學者指若內地28天無確診個案　港府應解除入境限制　

新型肺炎疫情持續，經濟大受影響，嶺大滬港經濟政策研究所高級研究員何濼生今天（15日）出席港台節目《城市論壇》，引用內地官方數據指，很多內地城市已是零本地個案，認為若內地在28天內沒有確診本地個案，香港應重開關口，來港者無需隔離。不過，基金服務公司董事總經理任亮憲質疑，何濼生以香港市民的生命作賭注。

任亮憲批評何灤生以香港市民的生命作賭注。（資料圖片／林若勤攝）

何灤生在節目指出，昨天中國已是零本地個案，只有零星輸入個案，應內地很快可以全面復工，又指新加坡、台灣已控制疫情，應互相重開關口，認為做法對經濟股市有幫助。主持及後澄清，昨天中國有20宗確診個案，4宗為輸入個案。

何灤生認為，若內地或其他國家在28天內沒有確診本地個案，香港應重開關口，來港者無需隔離，認為各地重啟交流，本地經濟或出現「報復性反彈」。

曾被稱為「維園阿哥」的任亮憲批評，何濼生以香港市民的生命作賭注，認為應社會安全、衛生角度考慮是否重開關口，不應只從經濟數字分析，不應因不想經濟衰退而貿然重開關口。有市民致電節目時亦質疑，官方確診數字未必可信。

有學生關注酒店業經營情況，財經評論員羅家聰認為，疫情爆發初期，政府應予酒店選擇是否改作隔離用途，又認為酒店顧客長期集中於內地客，認為酒店中長期可考慮改變用途，例如改作服務式住宅。