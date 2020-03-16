【立法會選舉】民主派今「埋枱傾」九龍東　1爭拗點足以掀動五區

立法會選舉今年9月舉行，民主派近日由港大法律學院副教授戴耀廷和前立法會議員區諾軒牽頭，嘗試協調出選名單，避免出現「贏選票，輸議席」的情況。 目前民主派方面暫未定出具體的機制，只有戴耀廷提出一個初步框架。據了解，民主派中人希望以「高危選區」九龍東作為試點，訂立一個各派都信服的機制，如果成功落實，將會套用在其他選區上。各路有意出選九東的人馬，將於今日（3月16日）晚上「埋枱傾」。 有民主派中人透露，不論是否舉行正式初選，協調機制都必須解答一個現實問題：一旦有參選人被DQ，到底「正統繼承人」的資格會落在同一張名單之中的下一人，還是下一個順位參選人。相關議題的矛頭，直指盛傳參選的香港眾志秘書長黃之鋒，以及據報是其「Plan B」的觀塘區議員梁凱晴。而相關決定，勢將進一步掀動其他選區選情。

▼民主派九龍東潛在參選人物▼

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九龍東乃「攬炒」高危區

講到民主派「贏選票，輸議席」，九龍東自然是明顯案例。近兩屆九龍東有5席，民主派都在總得票超過建制派下，僅取2席，其中最重要的原因正是民主派未能協調，結果「兄弟爬山，齊齊墮崖」。

2012年，黃洋達以人民力量牌頭出選九龍東，和社民連陶君行票源重疊，結果黃洋達得到36,608票，陶君行27,253票，建制派謝偉俊以38,546票取得尾席；2016年歷史重演，自組熱血公民的黃洋達、人民力量譚得志（快必）、東九龍社區關注組發言人陳澤滔，一共取得77,940票，齊齊落選，當屆整體非建制得到約55%選票，反而5席之中只得2席。

至今屆，目前整合各方資訊，民主派除民主、公民兩大黨肯定派人參選外，盛傳眾志秘書長黃之鋒將「空降」九龍東，如他被DQ，將由梁凱晴作為「Plan B」。除此以外，民協主席施德來、人民力量譚得志，政界亦盛傳有興趣參選。而以民主派整體得票，於九龍東取得多於3席幾乎是不可能的事。

根據戴耀廷最新說法，民主派協調機制尚未有定案，但初步的計劃，是先在各區訂立「目標議席」，以公民參與為大原則，先讓參選人宣傳政綱、爭取支持，然後按第一階段的結果，讓各參選的人及團體，考慮各自勝算後，重新組合參選隊伍，盡量減少參與官方選舉的名單數目。在選舉日前數天，按照具公信力的民調機構調查結果，排名不在該區的目標議席數目之內的參選人，按照承諾公開表明即時停止選舉工程。

消息指，民主派希望以較少席數的九龍東作為試點，如機制有效運作，將會擴展到其他形勢更複雜的選區。

戴耀廷和區諾軒牽頭民主派協調工作，據報九龍東將會成為試點。（資料圖片／梁鵬威攝）

民主派中人：協調即勸退 機制須公平才能服眾

不過這個機制的具體安排，極有可能成為民主派之間的主要爭拗點。有民主派中人向《香港01》記者反映，其實大家都心知肚明，所謂協調其實就是「勸退」機制：「有得你叫『協調』，是勸，不是迫，即是要大家心悅誠服，自願退出。」

該人坦言，民主派不像建制派般，有西環這類具權威的協調角色，而所謂機制也只是自願性質，即使被勸退，違反承諾出選也沒有實質後果，所以機制必須平衡各派別的利益、公平透明，讓退出的人是自願，而非只是聽到一些「大局為重」等的言辭：「有些事對你們來說是大局，對別人（政治生命）來說是毀滅性的打擊。」

該名消息人士分析，黃之鋒近日不時和梁凱晴一同亮相，先是一起為在囚示威者提供口罩，繼而上周六（14日）先後迎接「佔中三子」之一陳健民出獄、到壁屋監獄探訪在囚示威者，兩人亦在社交網「互tag」，「黃之鋒-梁凱晴」的聯盟幾成定局。黃之鋒具有全港以至國際知名度，如果真的舉行初選，他和民主、公民兩大黨「三頭馬車」跑出的機會頗大。

最大的爭議，就出在一旦黃之鋒被取消參選資格，即所謂的被DQ，「正統繼承人」應該落在同一張名單下的第二人（即可能是梁凱晴），還是排行第4的名單。另一名消息人士指出，如果是由勝出的3張名單參選，大家也能承認這是「按機制得出的結果」，爭議相對不大。不過當出線的人被DQ，原參選人用「轉世靈童」的形式，「欽點」另一人繼承，恐怕未必能服眾，對於在地區深耕多年、累積一定地區實力的參選人亦不公平。

換言之，九龍東將如何處理「PLAN B」問題，將直接左右梁凱晴的出戰機會，亦即左右民主黨及公民黨之外候選人的命運。

黃之鋒和梁凱晴近日不時一同亮相，並在社交網「互tag」大談探監感受，外界估計兩人合組名單參選九龍東機會頗大。（黃之鋒、梁凱晴fb專頁截圖）

「馮檢基事件」前車可鑑 Plan B安排足以影響全港

事實上，民主派過往亦曾因Plan B問題鬧得不快。事緣前立法會議員馮檢基，參與2018年九龍西3.11補選初選，按民主派機制成為姚松炎一旦被DQ的Plan B。不過後來馮檢基受到民主派方面的壓力，放棄Plan B身份，其後他更退出民協，自行參加11月另一場九龍西補選。馮檢基現時已與主流民主派決裂。

在過往兩次大型選舉，2018年的11.25九龍西補選，劉小麗被DQ後由李卓人補上；2019年區議會選舉，黃之鋒參選海怡西被DQ後由林浩波補上，兩次皆是原參選人的「友好」作為Plan B，以團隊作為單位。不過立法會換屆選舉是另一種不同的玩法，因為比例代表制下，有實力挑戰議席的人變多，政治光譜亦較碎片化，由原參選團隊第二位直接「繼承」參選資格，其他參選隊伍較容易產生質疑，這個Plan B人選有否獲得足夠民意認受性。

九龍東對「Plan B」安排的處理，亦有可能波及全港選情。目前其他選區的民主派潛在參選人中，劉小麗（據報有意出選九龍西）、朱凱廸（據報有意於新界西爭取連任）、羅冠聰（據報有意出選港島），皆有選前或選後被DQ的往例，其他持本土主張的參選人，亦有同樣的風險，因此Plan B是一個必須觸碰的議題，有機會影響其他選區的最後出選名單。