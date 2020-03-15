【逃犯條例】「千萬求一路」發起人倡借地建「青年過渡豪宅」

東華三院總理莊紫祥今日（15日）公布其原創方案「青年新居」，以借地起樓的概念讓年輕人用成本價「買」樓，月供三、四千元，最長可居住10年，退場時「賣」與下一手業主。希望助香港下一代擺脫「樓奴」束縛，為夢想事業奮鬥。

冠軍得獎者、青年設計師余文灝建議，政府開發橋下空間，興建「前舖後居」式的組合屋，為年輕人提供創業空間。（黃舒慧攝）

莊紫祥定位「青年新居」為豪宅房屋，認為屋苑至少要有會所、綠化環境、公共配套完善，具備電影院及酒吧等娛樂場所。莊解釋「因為起俾我哋香港嘅心肝寶貝住」，他相信讓年輕人習慣優渥居住環境，有助鼓勵他們發奮，「如果你搭開的士，好少願意再搭巴士返工。你會自己諗辦法，只要你肯諗呢，不得了呀！」並強調年輕人若然不需做「樓奴」，又可以儲錢，便有空間追求夢想。

主持人陸浩明笑問莊紫祥如此熱心助年輕人上樓，是否有心從政甚至選特首？ 莊紫祥自言自己最愛錢，形容特首「人工好Q低，壓力又大，又多負面評價」，自己若做特首捱不到三個月，絕對沒有興趣。

「千萬求一路」冠軍為青年設計師余文灝

莊紫祥半年前斥資1000萬元策劃「千萬求一路」，邀請市民為香港出路出謀劃策，比賽合共收到800份方案，涉及主題包括房屋、青年、醫療、教育等議題。比賽結果終於出爐，今日（15日）於環球貿易廣場(ICC)香港麗思卡爾頓酒店舉行四強頒獎典禮， 冠軍得獎者為青年設計師余文灝，他建議政府開發橋下空間，興建「前舖後居」式的組合屋，為年輕人提供創業空間。

本身為設計公司負責人的余文灝表示，生意近日受疫情影響，故今次比賽所獲的百萬獎金會分撥一半作企業資金。

莊紫祥於頒獎典禮上表示，自己原本計劃只投資100萬在千萬求一路活動，惟公布後反應平平，「啲人鬧我，話我小家到離譜」。他與家人商量後決定加碼至千萬，「我去同阿仔傾，唔敢同阿女傾，因為個仔對數字冇咁敏感。」