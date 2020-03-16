【政圈風聲】蔡耀昌被逼宮凸顯世代之爭　民主黨大中華路線更式微

民主黨前中委蔡耀昌早前以社區組織協會幹事身份，就食肆拒絕招待內地人，促請平機會調查事件及建議政府就「種族歧視」修例，觸發民主黨內一次「逼宮」運動，逾60名民主黨黨員聯署稱「蔡耀昌不代表我」，促請蔡辭任民主黨中委。結果這名民主黨資深黨員只能無奈退出中委領導層。 雖然事件因蔡耀昌的「出局」而落幕，但民主黨的世代分歧更見明顯。隨著民主黨於去年區議會選舉大有斬獲，紮根地區的黨員開始崛起，是次事件更反映黨內「元老」已無力阻擋「乳鴿」群起的攻勢，而民主黨於半年後的立法會選舉亦無法迴避路線取向。

身兼民主黨中委會成員及社協幹事的蔡耀昌，上周四代社協發表調查。（資料圖片／侯彩琳攝）

有賴於修例風波加持，民主黨於去屆區議會選舉斬獲91個議席，比起前屆增長了48個議席，成為區議會選舉中最大黨，多名「乳鴿」或資淺黨員成一方城主。大批新血湧入及接棒，此消彼長下，近年黨內元老們逐漸淡退，劉慧卿、何俊仁等已少以黨名義發言，屬資深中委的黨員只剩下單仲偕、蔡耀昌等人，一片「改朝換代」的勢頭。

作為泛民主派歷史最久的政黨之一，民主黨向來背負不少「歷史包袱」。與近年新興的民主派政黨不同，民主黨早於97主權移交前就已經成立，民主黨前身港同盟亦是以爭取民主回歸為綱領。故此民主黨現時的政策總綱仍然抱持「香港人作為中國人民的一份子，有權利和責任關心及參與國事，支持中國的民主發展」，及「民主黨堅決支持香港回歸中國，反對疏離，以至隔離的傾向」等信念。而這些理念即俗稱的「大中華膠」。

不過回歸23年後的今日，「本土派」逐步崛起，民主黨年青黨員已未必認同上述價值。新冠肺炎疫情下，民主黨早前要求對內地「全面封關」，就被視為擁抱「本土利益」這塊大圖騰。

民主黨蔡耀昌早前就食肆不招待內地人，促請平機會調查及倡政府就「種族歧視」修例，惹社會及民主黨內很多不滿聲音，最終退出民主黨中委會，但保留黨席。（資料圖片／梁煥敏攝）

概括來說，蔡耀昌遭黨友「割席」，或許正反映着民主黨內的兩大趨勢：

（1）地方力量坐大，黨內領導層勢受年輕聲音牽制。這是源於民主黨在去年區議會選舉大收議席斬穫，許多新晉黨員成為「尊貴的議員」，一旦這班「新貴」集結起來，在黨內的話語權大大提升，尤其民主黨於是次選舉多出了約50席，定必撼動了黨內的派系版塊。今次地區力量「發難」更直接造成了黨內中央架構的人事變動，這在民主黨的歷史過程中少見。

（2）「大中華」路線進一步式微。蔡耀昌早於1996年與劉慧卿等人籌組政治組織「前綫」，又曾擔任支聯會副主席，屬於本港政治光譜中傳統「大中華」泛民主派，民主黨元老們多屬此源流。不過，隨着近年中港矛盾尖銳化，社會「排內」情緒蔓延，「大中華」路線開始被「本土系」聲音掩蓋，即使在民主黨內亦一樣，蔡耀昌13年協助新移民就申領綜援的居港七年期限提出司法覆核，當時民主黨黨內未見強烈反對聲音，今日卻反彈聲大得直接把蔡扳倒，就是最明顯的例子。