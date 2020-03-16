個人資料私隱專員公開招聘　月薪25萬元有何應徵要求？

個人資料私隱專員黃繼兒的任期今年8月3日屆滿，政府今日（16日）就私隱專員一職展開公開招聘，職位月薪相等於公務員首長級薪級第5點，現時每月25萬元，更會隨公務員薪級表「跳point」，招聘截止日期是4月3日。 薪酬豐厚，入職要求當然不低。申請人需最少有10年公共行政、專業服務或私營機構高層管理經驗，曾領導及管理機構者、有相關經驗及法律背景者較佳。現任黃繼兒前專員的蔣任宏，均曾於政府出任首長級職位的大律師，相信應徵過程要過五關、斬六將。

現任個人資料私隱專員黃繼兒的任期將於8月結束。（資料圖片）

熟悉科技發展、具法律背景更佳

政府公布列出多項應徵條件，包括必須是香港特區永久性居民，亦要具良好教育水平、最少10年公共行政、專業服務或私營機構高層管理的相關經驗；具清晰遠見、持正不阿、具出色的領導才能、行政技巧及成熟品格；及具出色的語文及溝通技巧，中英文水平優良。

除上述基本條件，廣告亦列明，應徵者具以下條件更佳：有領導及管理具規模的公共或私營機構的經驗；與個人資料私隱有關的經驗及熟悉與此有關的科技發展；在香港公共機構或社區服務方面具備豐富經驗；及具法律背景。

月薪25萬 定額津貼代公務員福利

私隱專員的基本薪酬相等於公務員首長級薪級第5點（現時為每月港幣251,250至258,800元），並會隨公務員首長級薪級表作出相同的調整。此外，其他聘用條件包括定額的現金津貼（以替代同級首長級公務員所得的附帶福利）及在表現令人滿意的情況下獲發約滿酬金。

政府特別提到，根據慣常公開招聘高級職位的做法，已聘用人事顧問服務公司，負責進行招聘工作。

此外，專員會經遴選委員會，向特首林鄭月娥建議委任最適合的人選。委員會由身兼行會成員的周松崗擔任主席，成員包括羅君美、余葉嘉莉及政制及內地事務局局長。