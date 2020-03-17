【新冠肺炎．直播】林鄭：按目前情況4月20號全面復課已無可能　

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港昨日錄得9宗新增個案，至今累計158宗。近日多宗均為外地輸入個案，衞生署日前宣布，由3月19日零時零分起，要求所有於抵港前14日曾到愛爾蘭、英國、美國或埃及的人士（不論是否香港居民），抵港後須接受家居強制檢疫14天。 特首林鄭月娥今（16日）早出席行政會議前，聯同食物及衞生局局長陳肇始見記者，林鄭表示會於今日內會向所有其他國家、地區，發出紅色外遊警示，內地、澳門及台灣除外；又指按目前情況，4月20號全面復課已不可能，只能夠分階段實行。

【09:55】特首林鄭月娥表示，今早要等大家久候是因為正與同事檢視昨晚到今早海外的情況以及各國政府的防控政策，又指疫情迅速在中國以國家、地區外蔓延，而蔓延的速度非常之快，據世衞統既已超過一百四十多個國家已經受到疫情影響。林鄭形容，確診數字速度為「爆發性」，而非慢慢持續增加，有見及此世衞已於3月11日已公佈進入全球大流行的情況。

林鄭指稱，目前中國境外外確診及死亡個案已較內地多。

今日向全球發紅色外遊警示 中澳台除外

林鄭月娥宣佈，今日內將向全球各國發出紅色外遊警示，內地、台灣及澳門除外，她呼籲市民如無必要不應外遊。另外，由3月19日零時起，除了早前宣佈的英美外，所有從外地返港的人士都要接受14日強制檢疫或醫學監察，有關決定已獲得專家顧問團的同意。