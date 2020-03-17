【新冠肺炎】工聯會失業慰問金首日已超額　超過7800人申請

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）嚴重打擊全球經濟，市民減少外出消費，本來已經要交貴租的零售、餐飲業百上加斤，裁員、減薪潮已出現。工聯會緊急失業慰問金昨日（16日）首日接受申請，超過7,800人交表，今日（17日）已暫停接受申請。

黃國：反映失業情況嚴重

工聯會理事長兼工聯會職業發展服務處主席黃國表示，香港經濟重創，多個行業如旅遊、飲食、零售等在疫情下首當其衝。他表示，一天內收到這麼多申請，反映本港失業情況極其嚴重，大量打工仔失業或被逼放無薪假，敦促特區政府和社會必須正視失業問題，積極及盡早提出解決的辦法。

黃國表示，工聯會如有需要將安排家訪或致電訪問，以審批申請人資格，預計最快4月中會有通知，屆時需要親身到遞交表格地點領取支票。

3月公布的2月失業率顯示，餐飲服務業失業率升至7.5%，就業不足率亦達到3.5%。（資料圖片）

鄭泳舜料失業率會進一步上升

另一建制派政黨民建聯今日到政府總部外請願，要求政府落實逆境失業援助金。民建聯立法會議員鄭泳舜表示，最近各行各業都面對很大困難。他表示，政府早前宣布的防疫抗疫基金只是短期支援措施，希望政府加碼推出其他措施。

鄭泳舜表示，失業率預計會進一步上升，但失業率並不計及自僱人士或被逼放無薪假的人士，如計及的話數字相信更加高。

民建聯倡落實逆境失業援助金

民建聯提出幾項建議，政府應在這個時候就推出措施，以支援失業和就業不足的人士。幾項措施包括成立逆境失業援助金，開創更多職位例如清潔工，關愛基金應盡快推行失業人士及就業不足人士的津貼計劃，零售業的防疫基金津貼放寬至髮型、美容等服務業，以及推廣先聘請後培訓計劃至旅遊、酒店、出版等行業。