【立法會選舉・專訪】容海恩退新民黨初選批結果內定　或退黨參選

立法會選舉9月舉行，各政團正陸續協調人選出戰，其中新民黨推出黨內初選，容許黨外人士報名，結果前深水埗區議員李梓敬為參選不惜退出自由黨，挑戰新民黨現任立法會議員容海恩。不過，已報名參與新東初選的容海恩今日宣布，退出黨內初選。 容海恩接受《香港01》專訪時批評，初選機制「已內定了其他人」，認為自己無需為他人「抬轎」。她透露，在43名新民黨中委及青委中，已口頭上取得約30人提名，但因「有些事情發生了」，令她覺得初選不公，因此退出角逐，又稱不排除日後有任何可能性，包括退黨參選。

容海恩。（彭焯煒攝）

容：李梓敬是「激進建制」 與新民黨路線不同

容海恩的退選決定，尚未通知黨主席葉劉淑儀，她透露昨晚才決定退選，希望由自己公布，即使葉太稍後會向她了解情況，她都一定不會再參與初選。她透露，在初選期間「發生了一些事」，影響了自己的勝算，令她覺得初選有內定之嫌，故決定要在此時退出初選，「再落去都唔會係公平嘅選舉」。

容海恩不諱言，自己不會幫「無新界東地區服務經驗的人抬轎」，強調即使李梓敬參選「贏面都好細，咁好難幫喎」。她又形容，對方近期已變成「激進建制派」，與新民黨路線大為不同，加上已被自由黨放棄，不明白為何要「吸納一個建制派都唔要嘅人」，形容李梓敬是背著「負兩萬票」而選的人。

李梓敬早前參加新民黨初選，退出自由黨。（資料圖片）

否認與公民力量不和

新民黨首次推出初選機制，開放給黨外人士參與，曾參加上屆新界東直選的李梓敬為參加初選，不惜退出自由黨。容海恩坦言，設計初選機制時，已預計有黨外人參選，認為「初選機制無問題，但操作有問題」，「不是針對某人參選，而是操作上有不公平情況」。

政圈有傳，公民力量的地區樁腳與容海恩不和，更有傳是公民力量力邀李梓敬參與初選，容回應指，「完全係抹黑，想離開我同公力嘅關係」，強調自己與地區兄弟合作無間，視大家為「真兄弟」，合作關係非常良好。

葉劉淑儀否認不滿容海恩表現，但開放初選可找出最有能力人選出戰立法會。（資料圖片）

不排除退黨參選 中聯辦無接觸

至於近日中聯辦有否向她了解情況，容海恩稱，只與黨內成員商討初選，並無與黨外人士接觸。她又透露，有公民力量成員向她表示，其退選決定「為佢哋出左一啖氣」，有成員反映「點解要支持一個完全唔識嘅人參選」，但強調不能代表全部成員意見。

憤而退出初選，為延續議會生涯，會否考慮退黨參選？容海恩僅稱不排除任何可能性，但暫未有決定。倘李梓敬入黨，她會否退黨？她坦言，不會因為任何人的決定而影響自己未來去向。