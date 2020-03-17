【新冠肺炎‧分析】英國「佛系」防疫　留學生信香港用「腳」投票

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）全球爆發，每個地方爆發之初都出現恐慌，口罩短缺，民眾瘋搶廁紙時有所聞，各國亦開始封關減少人員流動。 不過全世界有一處地方「佛系」應對，令到在當地留學的香港人紛紛出逃，連日搭飛機返回香港。這個地方就是英國。

群體防疫論令人嘩然 或有數十萬人死亡

上星期五（13日）英國政府首席科學顧問瓦蘭斯（Patrick Vallance）語出驚人，提到「群體免疫」，亦即是社區有一定人數感染而產生抗體，以達至長期「保護」的效果。瓦蘭斯言論一出，引發多方批評，有指要達到「群體免疫」，需要全英國60%人口都染病才行，有可能導致幾十萬人死亡。

英國衞生和社會保障部發言人其後澄清，瓦蘭斯的言論被誤解，指出「群體免疫」並非英國政策，而是傳染病蔓延後的結果，又強調政府會盡力保護生命。

近期英國的措施以及瓦蘭斯的言論，令到不少人不滿及擔憂，「佛系」抗疫與全世界高度警覺相比，顯得格格不入。

英國其實已有不少措施，但多是勸籲而非強制執行，成效存疑，最新措施包括：

1.所有人應避免參加聚會，避免前往酒吧、夜總會和劇院等人群聚集的場所。 2.如果可以，所有人都應該在家辦公。 3.如非必要，不要到訪老人院。 4.有嚴重健康問題的人，必須「最大可能地避免社交活動，為期12周」。 5.如有任何家庭成員持續咳嗽和發燒，所有家庭成員必須居家隔離14天。 6.任何人持續咳嗽和發燒，應盡量留在住所，避免外出，甚至不要外出採購食品和生活必需品。如要到室外運動，應與他人保持安全距離。 7.學校暫不關閉。

英國措施主要靠自覺 當地人防疫意識低

可以看到，上述不少措施僅靠民眾自覺，引起部份人士擔憂未能阻止疫症爆發，當中以經過2003年沙士一疫後，防疫意識一向較高的香港人最為緊張，連日有不少在英香港人及留學生，乘搭飛機回港。

相比英國，香港近日雖然仍有確診個案，但情況相對平靜。最大因素當然是香港人早在農曆新年後就高度警覺，幾乎人人都戴口罩，遏止社區爆發。最近有報道引述回港港人指，在外地戴口罩會被人歧視，可見香港與歐美對於口罩防疫的觀念差距之大。在民眾不自覺之下，英國採取的措施更是「事倍而功半」。

港府全球紅色外遊警示 到港均要隔離14天

香港政府今日（17日）宣布，對所有中、澳、台以外的所有國家發出紅色外遊警示，強烈呼籲市民調整行動，避免所有非必要的外遊計劃，所有外遊人士，返港後亦要接受14天家居強制檢疫。中、澳、台三地因並非「外國」，法律上無法發出外遊警示，但港府早前已宣布，所有口岸從內地來港人士，都要隔離14天，亦即是與外遊警示之下外國來港人士同一水平去處理。

香港的措施雖然未及加拿大般嚴厲，該國將禁止美加兩國以外的非公民及非永久公民入境，但實際上已有「阻嚇」所有外國遊客來港的客觀效果，當然更是遠遠拋離英國的措施。

事實上，在疫情肆虐初期，港府在供障市民「口罩權益」方面反應不夠快，以至對湖北旅客限制方面亦遲澳門一步，不過受輿情鞭撻，港府似乎正全面「提速」，在限制外地遊客入境、設置隔離設施、學校停課、包機接返湖北港人等方面，都開始掌握節奏，雖然過程中有瑕疵，但整體尚算平穩。

香港民意研究所今日（10日）公布新一輪特首及問責司局長的民望數字，特首林鄭月娥的支持率淨值上升7個百份點。港大政治與公共行政學系榮譽講師袁彌昌分析指，林鄭受惠於全民派錢、「防疫抗疫基金」及疫情初步受控的局面，相信在社會氣氛逐漸回歸平靜下，有望收復反修例風波下的民望失地。

林鄭最終能否真的收復民望失地，仍有待觀察，但特區政府在疫潮後期採取了更果斷措施，有效擋延疫情，令部分民眾開始改觀，則在該項民調中反映了出來。

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香港各界共同防疫應記一功 惟切勿鬆懈

今次新冠肺炎疫情在中國爆發，香港本來就是抗疫前線，比起歐美行早一步是情理之中。而在全港市民戴口罩、跨黨派四出採購防疫物資、商人設立口罩生產線，以及政府每日通報及採取應對措施之下，疫情暫時還算受控。然而近期有市民開始「按捺不住」開始外出活動，又有報道可見市民在郊外活動時不戴口罩，這些情況都會令感染機會再度上升，實在需要留意。

既然香港現在情況還好，市民好應該堅持下去，上下一心，讓香港在這次疫情之下有好的結局。