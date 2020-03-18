【新冠肺炎】九成信貸擔保上月底已批139宗　涉超5.2億元

在新冠肺炎疫情影響下，全港各行各業都面對經營困難。自由黨批發及零售界議員邵家輝要求政府考慮提供優惠措施，讓零售商戶和食肆獲批免息貸款，用於支付員工的薪酬。邵家輝又指，各行業員工放無薪假期的問題很嚴重，希望僱員再培訓局的「特別・愛增值」計劃津貼由原來的每月4,000元上限，增至5,800元後，再加碼至每月9,000多元，讓失業人士平均每日可取得350元津貼。 商務及經濟發展局局長邱騰華回應指，無薪假期無法例規定，主要由僱主與僱員協商，但並非全無限制；而「愛增值」計劃方面，知道勞福局正在加速將加碼及計劃推展，會將意見交給相關部門。他又指，政府已推出包括300億元防疫抗疫基金等大量措施，早前「中小企融資擔保計劃」推出的九成信貸擔保產品，已有139宗獲批，涉逾5.2億元。連同派錢1萬元等，加起來推出了近2,000億元逆周期措施。

經民聯地產及建造界議員石禮謙支持邵家輝的建議，但認為300億元的防疫抗疫基金應該協助全社會，並非選擇性地「保就業」。他舉例指，建造業、工程師亦有人「無工開」，問政府會否考慮資助港鐵減價兩成至三成。

邱騰華回應指，政府從多方面協助市民，形容300億元基金有針對性，但不代表其他行業沒有措施協助，例如預算案就推出了共1,200億元措施，當中700多億元用於全民派錢1萬元，而所有行業都受惠於兩萬元免電費、水費。

他又表示，其他減少個人開支、交通費等措施，政府都會研究，而政府在短短1年內，已投入近2,000億元推出措施。