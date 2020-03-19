【拆局】民主派擬棄選代初選　2因素處理不當或致攬炒？

立法會選舉今年9月舉行，民主派近日由港大法律學院副教授戴耀廷和前立法會議員區諾軒牽頭，協調出選名單。民主派打算以九龍東為試點，本周一（3月17日）晚上展開商討。據了解，民主派在會上已達成基本共識，以選前最後一次民調為基準實行棄選機制，即不擬舉行正式初選。據民主派初步計劃，如九龍東機制成功運作，或會成為其他選區的參考，據悉港島、九龍西會是下一輪的協調目標。 相對於正式的初選，棄選機制有其好處，可以令各名單有足夠的時間爭取支持，選戰最後階段才決定去留。不過在實際操作上，有關機制涉及頗複雜的操作，例如難以處理民調結果接近的問題，以及如何有效傳達訊息給選民等，如果處理不當，極容易出現「攬炒」局面。 《香港01》記者向其他選區相關人士打聽，有政黨中人歡迎有關棄選安排，認為這是減低爭議的有效方式；然而亦有素人對棄選機制前景不樂觀，認為民主派之間欠缺根本互信，表明暫無意加入協調。

戴耀廷和區諾軒牽頭民主派協調工作。（資料圖片／梁鵬威攝）

以選民民調為基準 一併解決「Plan B」爭議

綜合各方資訊，各派別周一在會上達成三大共識。一、願意支持勝算高但不同黨派的人士；二、九龍東以三席為基本目標；三、以選前最後一次民調為基準實行棄選機制。其他執行細節如「死線」如何訂立、如何動員支持者改投其他候選人、倘民調結果在誤差範圍內如何處理等，暫時未有談及。

然而，與會者基本上已有一項共識，現階段不計劃舉行正式初選，而以逼近選舉投票日前的最後民調為篩選基準。有與會人士指，這可順道解決「Plan B」誰屬的爭拗，因為既已進入最後階段，所參與者都已成功「入閘」。

目前法例下並無「棄選」安排，根據《立法會條例》第42條，候選人只可以在提名期結束前撤回提名。換言之，相關候選人只能表明即時停止選舉工程，但選舉開支亦會照樣計算。

民主派醞釀於今屆立法會選舉中取過半議席，各路人馬近日開始協調。（資料圖片）

棄選安排保公平入閘 惟技術上難操作

綜合民主派人士的分析，棄選安排的好處，是讓各張名單公平入閘，有足夠的時間在競選工程、選舉論壇中爭取表現，累積知名度，起步較遲的素人就不用擔心選戰早段就被人「勸退」。

但一個銀有兩面，棄選機制的弊處在於，如果有兩張或多張名單的支持度接近，例如介乎誤差範圍之內，甚至處於尾席和落選之間的關鍵位置，叫哪一方退出都難以令人信服，或會出現稍微落後者拒絕退出的窘局；即使有明確的民調結果，如上所述，棄選只能是口頭公布，其名單仍然會印製在選票上。支持度較低的候選人要退出，僅有幾天時間，訊息未必能有效傳到選民身上，支持者也未必知道應該改投予誰，集中票源的效果或會大打折扣。一旦出現上述兩種情況，結果一樣是增加「攬炒」機會。

正式的初選，好處是結果相對明確客觀，避免有誤差情況出現，預先決定參選名單，選民有清晰的選擇。然而，素人容易質疑初選有利大黨、現任議員或知名度高的參選人。上屆羅冠聰、朱凱廸皆有「輸民調，贏選舉」的往例，後期發力成功，這也削弱了初選的說服力。

▼民主派港島區潛在參選人物▼

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下周協調九西、港島

目前五區之中，各有9席的新界東、新界西形勢最為混亂，港島及九龍西各有6席。有知情人士向《香港01》記者透露，民主派擬於下周分別「埋枱傾」九龍西及港島的協調安排。按照戴耀廷近日在社交網的說法，民主派傾向在這兩區以4席為目標。

有政黨中人分析，以「棄選」代替「初選」，算是一個無辦法之中的辦法。因為如果辦正式初選，現時知名度稍遜的參選人，可能會認為機制不公平，有利泛民大黨勝出，從而拒絕「落水」，失去協調本身的意義，因此認為有關安排可以接受。

▼民主派九龍西潛在參選人物▼

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素人反映難信任大黨 拒出席協調會議

不過有九龍西素人向《香港01》反映，民主派放棄初選而訂立棄選機制，大黨能同意此安排，固然是好事，但民主派之間仍有根本的互信問題尚未解決。

其一，民主派內本身亦有不同光譜路線，對政策議題是否有一致投票立場、議會抗爭是否有共同的工作和策略共識？如果不能，協調就失去本身的意義；其二，棄選機制講求各黨派的共識，但如果有人出爾反爾或不願意承諾，屆時又如何處理？據過往經驗，即使大黨「反口」違反機制在先，知名度稍遜的參選人也容易陷於劣勢，容易被人以「大局」等理由勸退。該人士又稱，的確有人邀請他參與下星期的會議，但已婉拒。

互信問題並非一時三刻可處理，那如何做才好？該名素人認為，至少泛民大黨應公開承諾，在機制下該黨倘在民調中落後，一樣會宣布棄選，「讓路」予勝算較高的名單。大黨帶頭，至少為互信增加一點基礎。