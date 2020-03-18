【新冠肺炎】民建聯促以酒店接待回港留學生：香港家庭家居細小

行政會議成員林正財今早（18日）引述港大微生物學系講座教授袁國勇表示，香港留學生返港後，可考慮暫住在酒店檢疫。 民建聯立法會議員葛珮帆指，她聽到不少家長求助，因為他們在海外留學的子女回港後，礙於家居細小、環境不適合，不少人都想租酒店住，但當酒店得悉留學生身份後拒租。她透露，已透過旅遊界議員姚思榮了解，發現不少酒店都樂意讓留學生租住，促請政府盡快與酒店業溝通，安排酒店接待學生。

葛珮帆指，她接到有家長求助，其留學回來的女兒已作檢驗，並無不適，但礙於家中有長期病患者，欲租住酒店時被拒，葛唯有協助租住酒店，卻在登記入住時被酒店拒絕。後來葛珮帆為她們找到了其他酒店。

她又提到，有居民因為見到留學生在社區四處流連，憂慮增加社區危險，希望政府考慮安排酒店。

該黨另一議員張國鈞指，現時回流學生本身要接受家居隔離，不能到酒店居住，但本身家居環境不適合作家居隔離，例如家有長者等，而他們都表示，願意在家居以外的地方隔離。張國鈞又呼籲留學生指，香港今日穩定局面得來不易，希望他們回來後不要四處走，又呼籲他們減少參與聚眾活動。

工聯會立法會議員麥美娟指，現時每日新增的個案，大部分都是輸入個案，認為政府應加強出入境管制。（周禮希攝）

另外，工聯會立法會議員麥美娟指，現時每日新增的個案，大部分都是輸入個案，認為政府應加強出入境管制，包括倣效澳門政府，外地旅客應一律禁止入境。

她表示，不少在外地的留學生，由於對英國的防疫措施無信心，希望買機票接他們回香港，相信經過近日爭取航空公司加班後，令不少同學更易回港，但亦有機會產生在航程中感染的風險，所以建議他們要做好防疫措施。

她亦呼籲港府做好入境檢疫，並考慮為入境港人提供短暫住宿地方，並考慮一旦停止讓外地旅客來港，對航空業亦有打擊，建議政府要檢視機場檢疫工作的防疫裝備是否足夠，以及為航空界提供援助。

本身是醫生的公民黨議員郭家麒批評政府不封關，指留學生等回港市民有很高風險，他要求政府盡快聯絡酒店業人士，提供足夠支援，而用作檢疫中心的酒店，確保他們有足夠資源，如口罩及消毒洗手液等防疫物。

郭家麒又表示，不少家庭不應被安排入住酒店，因為很多家庭有老有少，加上使用酒店，有機會令高風險人士及無風險人士並列安置在一起，有機會造成交叉感染。