立法會審議臨時撥款決議案　民主派倡全面削減特首辦及警隊開支

立法會今(18日)審議由政府提出涉及約2,159億元的臨時撥款決議案，有關款項是用作應付2020至2021財政年度預算案獲通過前的政府開支。民主派議員就決議案提出修訂，要求削減特首辦及警務處所有開支。 民主黨質疑決議案暗藏魔鬼細節，要求立法會批出100%的非經常開支及非經營帳目開支，包括備受爭議的警務處更換6部裝甲車撥款，以及特別用途車輛撥款。

工黨張超雄、民主黨議員胡志偉及尹兆堅提出的修訂議案，削減行政長官辦公室及香港警務處的所有開支。（李澤彤攝）

財經事務及庫務局局長劉怡翔根據《公共財政條例》動議一項擬議決議案，批准一筆不超逾$2,158.6億元的款項。他發言表示，按今年財政預算案時間表，立法會將會在4月29日的會議上恢復2020年條例草案的二讀辯論，因此條例將不會在該日期前實施。決議案的2,158億元款項用作確保政府在今年4月1日的新財政年度開始時，不會因缺乏資源而影響公共服務。該筆臨時撥款可應付政府約兩個月開支需要。

劉怡翔表示，政府新財政年度開始的首星期（4月1日至7日）要支付的公共開支包括62億元醫管局資助金、13億元綜援家庭及公共福利金受惠人資助金、17億元教支會資助大學補助金、8億元職訓局支助金、7億元幼稚園資助金、以及8億元退休公務員資助酬金。

尹兆堅指，提出修訂除了是抗議行為，亦為阻止政府玩財技，透過臨時撥款暗渡陳倉令警隊提早到得購買水炮車的款項，直斥政府勿要「鬼鬼祟祟博懵」以為可以通過。（李澤彤攝）

臨時撥款決議案事前已飽受民主派議員質疑是「魔鬼在細節」，因決議案同時要求立法會批出100%的非經常開支及非經營帳目開支，當中包括備受爭議的警務處更換6部裝甲車撥款，以及特別用途車輛撥款。工黨張超雄、民主黨議員胡志偉及尹兆堅提出的修訂議案，削減行政長官辦公室及香港警務處的所有開支。

尹兆堅發言指，提出修訂除了是抗議行為，亦為阻止政府玩財技，透過臨時撥款暗渡陳倉令警隊提早到得購買水炮車的款項，直斥政府勿要「鬼鬼祟祟博懵」以為可以通過，言畢更打爛自備的道具水炮車。

經民聯盧偉國支持通過臨時撥款決議案，他指香港過去大半年屋漏偏逢連夜雨，大批中小企掙扎求存。盧偉國指反對派議員提出削減行政長官辦公室的開支令人不能認同，形容特首是香港首長，如削減其開支則等同令香港中樞系統停擺。