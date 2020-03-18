【新冠肺炎】美駐港澳總領事館明起暫停辦理簽證　暫時恢復無期

因應新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情全球蔓延，各國均採取不同措施應對。美國駐香港及澳門總領事館網站今日（18日）宣布，由明日（19日）起，停止辦理所有簽證，包括常規旅遊、商務簽證及移民簽證，直至另行通知。如因特別理由必須前往美國，可網上填寫簽證查詢表格要求緊急非移民簽證約見。如非因特別需要前往美國，現時可免費更改預約，而早前已繳付的簽證費用有效期為一年。

美國駐香港及澳門總領事館網站由3月19日起，停止辦理所有簽證，包括常規旅遊、商務簽證及移民簽證，直至另行通知。（路透社）

美國駐香港及澳門總領事館的網站上指，明日起將取消所有常規的移民及非移民簽證約見，會盡快恢復常規的簽證服務，但目前未能提供具體時間。現時可透過簽證查詢表格，免費更改預約移民簽證約見，而早前已繳付的簽證費用有效期為一年。如因醫療原因、喪葬、緊急商務旅行、緊急交流訪問者或學生而急需出行，可利用簽證查詢表格申請緊急非移民簽證約見。

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領事館呼籲市民明日起，不要前往Centre O或Buy & Ship遞交免面談申請，恢復接收免面談申請時間將另行通知，暫時未有確實時間。

美國總統特朗普上周宣布，計劃入境美國之前的14天內到過英國、神根地區國家、伊朗及中國的外國旅客禁止入境，當中不包括港澳台。