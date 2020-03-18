【專訪】袁彌昌為容海恩抱不平：新民黨損黨格　葉太無同西環爭取

立法會議員容海恩昨（17日）宣布退出新民黨黨內初選，意味着前自由黨黨員李梓敬將代表新民黨出戰新界東立法會選舉。有政圈中人揣測，事件與容的丈夫、新民黨前政策總裁袁彌昌的政治取態有關。 袁彌昌今日（18日）接受《香港01》專訪時坦言，若自己的政治立場對此事造成影響，證明有人將「個人好惡放得高過建制派整體大局」，他又對新民黨的做法感到失望，認為今次初選操作影響了該黨黨格。

新民黨在初選中表明歡迎黨外人士參與，因而吸引了李梓敬不惜轉投新民黨出戰，袁彌昌（右）的看法與妻子容海恩（左）一樣，認為有關機制不公，「明顯設計給外人參與」。（資料圖片/林若勤攝）

容海恩宣布退出新民黨初選後翌日，袁彌昌接受記者訪問，較平日在鏡頭前說得更加坦白。他直言，新民黨在初選中打破常規歡迎黨外人士參與，他的看法與妻子一樣，認為機制不公，「明顯設計給外人參與」，又指今次初選證明了事實的荒謬性：「一個黨嘅副主席可以隨便被踢走，十分可笑」。

批葉劉無紀律部隊首長精神 換人不符實際形勢

甚至面對江湖地位「高幾班」的兩位前保安局局長葉劉淑儀及黎楝國，袁彌昌同樣直言不諱：「葉太同黎Sir（現擔任新民黨常務副主席）都做過保安局局長，但在今次事件中卻欠缺紀律部隊首長精神，完全無保住自己啲下屬」。

對於有說法指，新民黨初選背後有中聯辦操控，袁彌昌說即使如此，不明白為何葉太沒有向中聯辦爭取由容繼續參選。他又說，在去年的反修例風波及現時新冠肺炎疫情兩邊夾擊下，建制派在九月立法會選舉的選情將十分嚴峻，從中聯辦的角度，「應該一席都不能少」，形容「以李梓敬換容海恩」的舉動是「十分高難度」，不符合實際形勢。

袁彌昌說，不明白為何葉太沒有向中聯辦「揮」，爭取由容海恩代表新民黨繼續參選新界東。（資料圖片/張浩維攝）

分析民主派立會過半不樂觀 現時政治形勢下自己難參選

由愛妻出戰立法會的個人遭遇，談到整個九月選舉的選情，袁彌昌分析，雖然建制派選情吃緊，但民主派要取得過半數議席，亦非易事，因為「選舉時不能再只靠打著五大訴求的旗號，否則只會變成一場鬧劇」。他指出，現階段建制泛民雙方都過於政治化，立場走向兩極，認為長遠而言應要有一套完整的政治論述及理念，才能說服選民。

近日政圈有傳，自由黨榮譽主席田北俊聯同前財政司司長曾俊華等，有意染指九月選舉，扶助年輕人參選直選和功能組別，袁彌昌說，對方沒有接觸他，而自言是「中間派」的他坦言，雖云現在香港需要有識之士站出來，但若現時的政治形勢不變，「自己都好難會出嚟參選。」

中方驅逐美記者「馬凱事件2.0」 信美方短期內不會制裁

袁彌昌本身是香港大學政治與公共行政學系榮譽講師，早前加入由立法會前主席曾鈺成創立的香港政策研究所，出任中美關係與香港研究中心主任暨高級研究顧問。

對於中國外交部宣布，反制要求《紐約時報》等多間美國傳媒機構不得在中國境內包括港澳，從事記者工作，袁彌昌認為，中方是藉此試探美方的底線及反應，形容今次是「馬凱事件2.0」，欲連同近日重新炒熱的基本法23條立法一事，「掀起新一波的政治風暴」。他認為，今次風波為民主派提供不少彈藥，但認為即使美國在去年已通過《香港人權與民主法案》，在短期內看不見美方會制裁香港官員。