立法會今(19日)早上9點繼續召開大會，審議涉及約2,159億元的臨時撥款決議案，用作支付財政預算案的撥款條例草案獲立法會通過前的政府開支。民主派議員提出修訂，削減行政長官辦公室及警務處的全部開支，惟開會半小時後，便因為法定人數不足而流會。 立法會主席梁君彥其後決定早上11時恢復會議。

立法會流會情況 建制派 在席：梁君彥 民建聯陳克勤、張國鈞、劉國勳、梁志祥、黃定光、柯創盛、陳恒鑌、周浩鼎、葛珮帆、鄭泳舜、何俊賢 工聯會何啟明、黃國健、麥美娟、陸頌雄、郭偉強 經民聯盧偉國、梁美芬、張華峰 自由黨張宇人、易志明、邵家輝 六人組廖長江、陳健波、姚思榮、謝偉銓、陳振英、獨立陳凱欣、潘兆平 缺席： 民建聯李慧琼、蔣麗芸、經民聯林健鋒、劉業強、石禮謙、吳永嘉、新民黨葉劉淑儀、容海恩、自由黨鍾國斌、六人組馬逢國、獨立謝偉俊、何君堯、田北辰 民主派 在席：議會陣線朱凱迪 缺席： 民主黨涂謹申、胡志偉、黃碧雲、林卓廷、許智峯、尹兆堅、鄺俊字 公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒、陳淑莊、譚文豪 專業議政李國麟、葉建源、莫乃光、梁繼昌、邵家臻 議會陣線毛孟靜、陳志全、梁耀忠 工黨張超雄 熱血公民鄭松泰 獨立陳沛然

【11:00】立法會於11時復會，並開始討論由朱凱廸動議的中止議案。朱凱廸在會議有足夠法定人數復開，大批建制派議員步出議事堂期間，批評議事規則修訂後仍可以復會，而修訂是為了懶人而設，「我估唔到啲懶人呢，仲可以出去排隊講嘢，批評人都批評咗成個鐘頭，好唔好笑啲呀，主席！」

他指，昨晚已考慮提出中止議案，因為在網上見到有被捕人士聲稱，由於拒絕向警方解鎖手機，之後被黑蒙頭並以暴力對待5分鐘，該男子左眼視力更因而受損，仍在扣押當中。

朱凱廸指，如果通過臨時撥款，就是接受預算案讓政府大幅擴大對警隊的支援及擴充，他不接受讓財政司司長陳茂波有權在預算案通過前，已有權使用臨時撥款，增撥資源給警隊。

財經庫務局局長劉怡翔表示，希望議員不支持中止議案，因為臨時撥款關乎政府在4月1日新財政年度開始，直至新一份預算案通過前的政府開支，非常重要，因此中止待續議案會影響政府運作，亦影響服務市民，不符公眾利益。

（張浩維攝）

【09:45】建制派議員在流會後見記者，強烈譴責民主派點人數導致流會。經民聯梁美芬表示，香港現已經水深火熱：「喺呢啲咁嘅時間，仲要透過呢啲雕蟲小技，拖延立法會撥款嘅時間，不惜犧牲公眾利益，我認為呢啲行為係值得大家表示憤慨嘅，我認為今日唔應該再用點人數拉布，拖垮我哋嘅臨時撥款。」

民建聯周浩鼎批評民主派刻意不出席會議，他表示，臨時撥款目的是令政府在4月份可以繼續運作，批評民主派完全不顧香港整體利益，指撥款如不能在4月通過，恐怕包括醫管局在內都無法得到足夠的資源，批評民主派置民生於不顧，不負責任。

工聯會陸頌雄指：「反對派要全香港市民陪佢哋癲，陪佢哋攬炒，以達到佢哋政治目的，已經去到喪心病狂嘅地步。」他批評反對派透過中止待續，令全港市民要對此提出最強烈譴責，反問一旦停擺，政府如何做抗疫工作。他又指，出席會議是所有議員的責任，經過他初步點算，當時有30名建制派議員在席，「得一位反對派議員在席，所有反對派議員都要為流會負責任！都要為政府可能嘅停擺，可能嘅抗疫工作受阻，負上全部責任。」

【0930】首名發言的民主派立法會議員朱凱廸在完成發言後其後提出終止待續議案，並要求點算法定人數，結果會議因為法定人數不足而流會。有建制派議員指，在席的30多個議員中，只有一個民主派議員。據立法會錄影畫面所見，在席的民主派議員是朱凱廸。