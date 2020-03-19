【新冠肺炎】訪深水埗劏房戶　聶德權：走到社區感受更多

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續。政制及內地事務局局長聶德權今日（3月19日）到訪深水埗區，探訪區內三戶家庭，了解疫情對他們生活的影響，並送贈口罩和防疫清潔包。聶德權其後在facebook發帖文稱，「走到社區，可以了解和感受更多」，他強調政府正陸續推出惠及不同界別、不同階層的紓困措施。

內地及政制事務局局長聶德權（左）把口罩轉贈香港社區組織協會幹事施麗珊（右），讓協會派發予有需要的長者、基層家庭、新來港人士等。（聶德權facebook）

聶德權在帖文中稱，Work from Home或許是部分上班族在疫情中的意外收穫，但對基層就是手停口停，長時間留在狹小擠迫的單位，生活難上加難，電費成為最沉重的負擔。

文中提及，三戶家庭有單親媽媽因孩子停課，需全天候留在家中照顧小朋友，僅有的兼職收入都要放棄，她曾想過將孩子交給內地親友照顧，但怕檢疫措施令她不能自由往返跟兒子見面。另有家庭是一家四口新來港人士家庭，與聶德權一樣是江門人。其中哥哥在內地讀醫科，其母親稱因網速慢，全家人都要關掉電話WIFI，待哥哥用網上遙距上課後，弟弟才可上網學習。

而獨居黃伯住在唐樓九樓，因沒有電梯，但腳痛的他每天都上上落落，文中又指黃伯對保持清潔很有心得，口罩、酒精搓手液必備，每天準時到石硤尾的長者中心吃午飯。

政府新聞稿指，受疫情影響，全球口罩供應持續緊張。早前政府宣布將各界捐贈給政府的口罩全數轉贈非政府機構，由它們派發給長者和弱勢社群，與社會共享資源，同心抗疫。

聶德權今日把口罩轉贈香港社區組織協會，讓協會派發予有需要的長者、基層家庭、新來港人士等。此外，他又探訪區內的獨居長者和兩戶新來港家庭，向他們送贈口罩、酒精搓手液和清潔用品，並向他們講述防疫健康資訊。

聶德權提到，社會各界互相支持是同心抗疫的重要一環，政府會繼續在「迅速應變」、「嚴陣以待」和「公開透明」三大原則下，做好防控防疫工作。他亦呼籲社會不分背景、種族，大家團結一致，時刻保持個人衞生，盡量減少社交接觸，避免不必要的外遊，同心協力戰勝這場抗疫戰。