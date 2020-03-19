【新冠肺炎】政府突停供外判清潔工口罩　再要求公司備3個月存量

特首林鄭月娥上月公開表示，懲教署每月生產的口罩會分配其中70萬個予政府外判清潔工。惟有業界反映，上周五突然收到房屋署來信通知，下月起將不會再供應口罩，並沒有解釋停止供應原因。 香港物業服務公司協會主席潘建良稱，政府要求公司繼續供應口罩給前線清潔工，否則屬違反勞工條例， 「要求每份合約要買定三個月口罩存量」，對政府做法感驚訝，指懲教署的口罩已經加產，反而不再供應口罩。潘建良講到政府時顯得意氣難平，指當局在信中列明，若公司沒有提供口罩會面臨刑責，「突然間把政策一改、膊頭一跣，就是你管理公司的事」，他指當初特首「好慷慨話俾全世界聽佢做咗嘢，但依家無口罩又唔話俾全世界聽。」 民建聯立法會議員葛珮帆指，港府在全球採購口罩都遇上困難，為何會認為業界可以即時買到大量口罩，做法令人費解。

潘建良對政府突停供外判清潔工口罩，再要求公司買定三個月口罩存量，感到驚訝。(鄭榕笛攝)

民建聯今(19日) 聯同政府外判合約物業管理、清潔、保安界代表舉行聯合記者會。香港服務同盟召集人甄韋喬在記者會上大吐苦水，除了政府突然通知不再供應口罩外，由於防疫物資如口罩及清潔劑價格提升，清潔公司亦面臨周轉問題。政府合約普遍有60日還款期，希望政府盡早「找數」，緩解經營壓力。

香港物業服務公司協會主席潘建良則指，管理公司要在7天內先支付保安清潔人員費用，再向政府補領。中間有近2個月由管理公司先行墊支，以往政府因為文件審批等理由，往往拖上三、四個月都是平常事，令公司經營倍感壓力。潘建良指曾經向房屋署反映情況，局方表示會按合約如期支付，惟一直只聞樓梯響。



甄韋喬亦表示，由於防疫物資如口罩及清潔劑價格提升，清潔公司面臨周轉問題。(鄭榕笛攝)

潘建良表示現時不少銀行開始收緊信貨，不少公司無力再墊支，希望房署準時支付款項外，可以借出合約總額2%、上限三千萬款項給管理公司，助其渡過難關。

業界又指，防疫抗疫基金撥給清潔和保安人員的每人1000港元抗疫辛勞津貼至今落實無期，政府沒有提供指示如何通知申請，批評政府部門各自為政、互相推諉責任，「食環處望康文署，康文望房屋署，房署又望產業署。」

保安業商會主席何啟文則批評政府只向清潔工發放沒有口罩，「難道保安就不是前線員工?」另外保安業界也面臨現金周轉困難，指大部份政府合約寫明21日至30日數期，但現實卻拖數二、三個月，何表示很多承辦商為免得失政府部門，沒有提出投訴。



民建聯立法會議員葛珮帆表示，物管清潔保安的員工在抗疫中走在前線，不明白為何政府承諾為前線人員提供口罩又突然取消，令業界無所適從，「買都買唔切」，並要求政府對保安業界一視同仁，提供口罩。