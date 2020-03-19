【新冠肺炎】湯家驊批袁國勇一世英名一朝喪：科學家不懂人情？

香港大學微生物學系講座教授袁國勇，與名譽助理教授龍振邦在報章撰文，批美國先播毒的說法「自欺欺人」，直指「中國人陋習劣根才是病毒之源」。 行政會議成員湯家驊在facebook發帖文表示，袁國勇是他頗敬重的專家之一，「奈何一世英名一朝喪」，他批評袁國勇在中國的「傷口上撒鹽」，又稱對方不懂普通人情，沒有惻隱之心。

湯家驊批評袁國勇在中國的「傷口上撒鹽」，又稱對方不懂普通人情，沒有惻隱之心。（資料圖片）

湯家驊在文中表示，袁國勇在報章撤文一事覆水難收，又指文章可以撤回，但很難令人相信思維會被撤回。湯家驊稱，袁國勇一直強調是一個科學家，所有意見以科學為基礎，「那為什麼要加入中美政治爭拗，為一些極具挑釁性、容易引起仇恨和歧視的『通俗』語言塗脂抹粉、試圖合理化？」

湯家驊又指，整個中國已以生命付出了極為沈重的代價，「為什麼還要在傷口上撒鹽？」，「難道科學家都不懂普通人情？沒有惻隱之心」。

他又稱讚世衛緊急項目執行主任瑞安在回應美國總統特朗普將新型冠狀病毒稱為「中國病毒」，強調病毒不分國界，亦不在乎種族、膚色以及銀行有多少存款，故必須小心用詞，避免引起種族歧視。「世衛官員也是科學家，但更是有良心的科學家。」