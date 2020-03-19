【新冠肺炎】經民聯倡竹篙灣地盤設貨櫃或酒店　用作檢疫設施

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情影響廣泛，金融服務業亦受到一定打擊。經民聯金融服務界立法會議員張華峰，今早（19日）與經民聯主席盧偉國、副主席林健鋒、吳永嘉，秘書長石禮謙，約見政務司司長張建宗，希望政府擴大「防疫抗疫基金」至支援金融服務業。 經民聯今（19日）會見傳媒時表示，因近日有大批市民由疫情嚴重的歐美地區回香港，增加本港抗疫情的壓力，他們促請政府應增強機場的檢疫措施，同時建議機場博覽館、竹篙灣地盤設貨櫃或酒店作檢疫設施。

經民聯主席盧偉國表示，因近日有大批市民由疫情嚴重的歐美地區回香港，增加本港抗疫情的壓力，他呼籲近日回港的市民應盡量在家中隔離，同時他促請政府應增強機場的檢疫措施，增加抽樣檢測比例同時在竹篙灣地盤增加貨櫃檢疫單位。

林健鋒則指，香港在疫情管理做得不錯，為了不希望疫情因近日有大量人士回港而惡化，建議運用機場附近兩間酒店或機場博覽館場地作檢疫設施，以免潛在患者出入社區而增加傳播病毒風險。他又透露，近日與不少酒店業界人士接觸，他們都樂意承擔社會責任，收回港隔離人士居住。

梁美芬促請政府主動做好聯絡協調工作，為有需要港人安排特定酒店進行隔離，並為相關酒店提供衛生防護設備及訓練，安排檢疫人士入住。梁美芬亦稱，政府需主動與航空公司聯絡統計未來回港留學生人數，準備足夠的檢疫隔離設施。

張華峰（右）表示，現在散戶不敢入市，中小型券商從業員受到影響。（張華峰facebook）

指成交雖然破千億 但散戶不敢入市

另經民聯金融服務界立法會議員張華峰，今早（19日）與經民聯主席盧偉國、副主席林健鋒、吳永嘉，秘書長石禮謙，約見政務司司長張建宗，希望政府擴大「防疫抗疫基金」至支援金融服務業。近日港股風高浪急，每日成交1,000多億元，金融服務業生意本應不錯。但張華峰指，現時市場充滿投機風險，散戶不敢入市，大部份成交均來自大戶及對沖基金，中小券商陷入困境，連帶一眾從業員的生計也受到影響。

張華峰向張建宗建議兩項措施，包括向超過4.4萬名持牌人士，每人提供2,000元的特別資助，以及向近800間港交所參與者的持牌機構，每間發放5萬元特別補助金。