立法會討論中止臨時撥款動議　9.5小時仍未完成討論

立法會今日（19日）復會，討論在新一份預算案通過前向港府臨時撥款的決議案，上午9時半一度因點算法定人數導致流會，後來11時宣布復會，並討論由朱凱廸動議的中止待續議案，至晚上6時半仍未結束，立法會主席梁君彥宣布，因為今晚無法完成討論，宣布休會。 民主派在議會上以不滿政府可藉臨時撥款，彈性向任何預算案開支批出撥款為由，支持中止動議。建制派則表示，臨時撥款如無法通過，將影響包括抗疫工作在內的政府運作。

立法會今日（19日）復會，討論在新一份預算案通過前向港府臨時撥款的決議案，上午9時半一度因點算法定人數導致流會，後來11時宣布復會。（張浩維攝）

朱凱廸批評流會後可復會為懶人而設

朱凱廸批評在會議有足夠法定人數復開，大批建制派議員步出議事堂期間，批評議事規則修訂後仍可以復會，而修訂是為了懶人而設，「我估唔到啲懶人呢，仲可以出去排隊講嘢，批評人都批評咗成個鐘頭，好唔好笑啲呀，主席！」

提出中止待續動議，朱凱廸解釋，因為如果通過了臨時撥款決議案，就是接受預算案，讓政府大幅擴大對警隊的支援及擴充，他不接受讓財政司司長陳茂波有權在預算案通過前，已有權使用臨時撥款，增撥資源給警隊。

朱凱廸批評在會議有足夠法定人數復開，大批建制派議員步出議事堂期間，批評議事規則修訂後仍可以復會，而修訂是為了懶人而設。（張浩維攝）

劉怡翔：延後通過撥款影響政府運作

財經庫務局局長劉怡翔表示，希望議員不支持中止議案，因為臨時撥款關乎政府在4月1日新財政年度開始，直至新一份預算案通過前的政府開支，非常重要，因此中止待續議案會影響政府運作，亦影響服務市民，不符公眾利益。

立法會下午繼續開會，工黨張超雄表示支持中止議案，因為議員就臨時撥款有很多問題，但劉怡翔並無解答。他質疑，今次的臨時撥款，讓陳茂波有權讓某些項目先取得全部在預算案內的開支，又批評香港已經是沒有公信力的failed state（失敗的政府）。

工聯會何啟明發言指，張超雄所言的failed state明顯是指美國，「我唔准佢咁樣話美國」，又揚言要送機票讓張超雄飛到美國，「但到了那裡，你唔好戴口罩」。何啟明指，香港政府並無隱瞞數字，但美國卻沒有再公布官方數字，又引述美國近期一個主持批評指，美國就算有民主、自由，但如果有政府置人民性命於不顧，還算甚麼政府。

公民黨郭家麒反駁何啟明，質疑內地政府才是隱瞞疫情。立法會主席梁君彥之後多次要求郭家麒言論不要離題，但郭堅稱自己沒有離題，並批評梁君彥沒有在何啟明話題講到美國時，沒有指出他發言離題。梁君彥解釋，何啟明的言論指是回應張超雄的言論。

尹兆堅：2011年亦無法通過 政府仍可運作

民建聯陳恒鑌反對終止議案，他強調政府需要撥款，如果中止議案被通過，就會令政府陷入財政懸崖，令本港疫情與英、美一樣嚴重，又聲稱美國9月起已有人死於不明肺炎。他指，香港政府雖然有不少工作不成功，但並未有民主派議員說得那麼差。

民主黨尹兆堅指，2011年曾經試過無法通過臨時撥款，當時財庫局局長陳家強亦「黑面」，但政府亦沒有無法運作，他批評周浩鼎形容撥款無法通過會「世界末日」只是靠嚇。

公民黨郭榮鏗在會議上提到工聯會麥美娟曾在閉門會議向特首林鄭月娥「講粗口」，他批評麥美娟不滿林鄭月娥，卻無膽識公開明言，「你先係契乜契乜，佢哋呢啲無學識無禮教，係工聯會的質素。主席你繼續畀佢哋叫囂。」

郭榮鏗又批評，陳恒鑌早上曾質疑新冠肺炎由美國開始，周浩鼎之後叫公民黨負責任，他稱修訂《逃犯條例》的推手就是周浩鼎、李慧琼，問他們有否為事件負上責任，而事件發生後，卻是中聯辦前主任王志民被調職。

經民聯石禮謙反對中止議案，並表明支持麥美娟選擇的字眼，認為都是她的真心說話，更是為公務員、為勞工的發言。